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03:28 (мск), источник: Известия

Изготовители масла уведомили партнеров о повышении цен

Производитель подсолнечных масел «Олейна» и Ideal — компания «Бунге СНГ» — уведомил своих клиентов о повышении отпускных цен на эти марки на 3,2% со 2 октября. Об этом сказано в письме изготовителя от 30 сентября, «Известия» ознакомились с ним.

Источник: РИА "Новости"

В документе отмечено, что 1 октября закончился срок действия соглашения, которым была зафиксирована стоимость продукта. К договоренности заморозить цены на подсолнечное масло и сахар правительство и бизнес пришли в конце 2020 года.

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«Произошло незначительное поднятие цен на премиальные бренды для дистрибуторов. Для торговых сетей цена осталась неизменной», — сказали «Известиям» в пресс-службе компании «Бунге».

В торговой сети «Верный» (получают товар через дистрибутора) приняли повышение, сообщили там.

«В обратном случае поставщик прекратит поставки в сеть, мы не сможем обеспечить товаром наших покупателей», — сказал «Известиям» представитель компании.

Для покупателей изменение стоимости на полке будет поэтапным, отметил он.

Другие поставщики подсолнечного масла писем о подорожании товара пока не присылали, сказали в торговой сети. Но устно предупредили о том, что в течение нескольких недель также направят уведомления о повышении цены на 3−5%, сказал представитель ритейлера.

Во время загрузки произошла ошибка.
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