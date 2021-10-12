Изготовители масла уведомили партнеров о повышении цен

В документе отмечено, что 1 октября закончился срок действия соглашения, которым была зафиксирована стоимость продукта. К договоренности заморозить цены на подсолнечное масло и сахар правительство и бизнес пришли в конце 2020 года.
«Произошло незначительное поднятие цен на премиальные бренды для дистрибуторов. Для торговых сетей цена осталась неизменной», — сказали «Известиям» в пресс-службе компании «Бунге».
В торговой сети «Верный» (получают товар через дистрибутора) приняли повышение, сообщили там.
«В обратном случае поставщик прекратит поставки в сеть, мы не сможем обеспечить товаром наших покупателей», — сказал «Известиям» представитель компании.
Для покупателей изменение стоимости на полке будет поэтапным, отметил он.
Другие поставщики подсолнечного масла писем о подорожании товара пока не присылали, сказали в торговой сети. Но устно предупредили о том, что в течение нескольких недель также направят уведомления о повышении цены на 3−5%, сказал представитель ритейлера.