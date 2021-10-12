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05:21 (мск), источник: ТАСС

Fitch: РФ в 2021 году может дополнительно заработать от роста цен на нефть и газ $50 млрд

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Нефтегазовые доходы российского бюджета и внебюджетных фондов в 2021 году могут вырасти почти на 70% по сравнению с уровнем 2020 года или на $50 млрд на фоне высоких цен на нефть и газ, подсчитали в международном рейтинговом агентстве Fitch по запросу ТАСС.

Источник: Reuters

По расчетам старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко, в 2021 году поступления в бюджет от нефти и газа могут составить порядка 9 трлн рублей или около $125 млрд. «Это на $50 млрд больше, чем в 2020 году, и примерно на $40 млрд больше, чем могло бы быть, если бы макроэкономические параметры соответствовали бы нашим ожиданиям на начало года», — говорит аналитик. Тогда ожидалось, что средняя цена нефти составит $45 долларов за баррель, а экспортная цена на газ — $200 за тыс. куб. м.

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На этом уровне нефтегазовые доходы в 2021 году «вероятно, даже несколько превысят уровень 2019 года», когда они составили около $120 млрд, подсчитал Маринченко.

Оценка уровня российских доходов от продажи углеводородов на 2021 год учитывает среднегодовой уровень цены на нефть Brent в $70 за баррель (против $43 за баррель в 2020 году) и среднегодовую экспортную цену «Газпрома» в $320 за тыс. куб. м (по сравнению с $143 за тыс. куб. м в 2020 году).

При этом рост государственных доходов все еще в большей степени будет зависеть от поступлений от добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов — около 75−80% от общего роста доходов, говорит эксперт. «Вклад газа, несмотря на взрывной рост цен на спотовом рынке, будет скромнее — около 20−25%. В общем объеме нефтегазовых доходов доля газа останется примерно на уровне 20%, то есть бюджет будет по-прежнему намного больше зависеть от цен на нефть, чем цен на газ», — поясняет Маринченко.

По его словам, это связано с тем, что значительная часть экспорта газа привязана к цене нефти. Кроме того, большая часть добываемого в России газа потребляется внутри страны.2.

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