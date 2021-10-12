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17:51 (мск), источник: Известия

В ЦБ перечислили уловки банков при страховании заемщиков

Страховка жизни и здоровья заемщика часто содержит условие, что защита начинает действовать только через определенный срок после заключения договора. Однако подобная практика неуместна, так как клиент заинтересован в действии полиса с момента получения кредита, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

Источник: Известия

Кроме того, при оформлении ссуды банки включают в договоры дополнительные страховые риски, которые не влияют на условия кредита, но могут составлять большую часть цены продаваемого в связке с кредитом полиса, например достигать 120 тыс. рублей, когда основные риски не превышают 30 тыс. рублей.

При этом банки часто не сообщают клиенту о возможности отказаться от дополнительных рисков без ухудшения условий по займу, а также иногда списывают страховую премию со счета заемщика без подтверждения. Такие действия негативно отражаются на потребителях, уверены в ЦБ. Возможным путем решения проблем может стать стандартизация продуктов кредитного страхования жизни и введение требований обязательного раскрытия информации клиенту.

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В ВТБ, РНКБ и банке «Зенит» сообщили, что не применяют указанные практики.

К похожим уловкам банков в страховании заемщиков можно также отнести ограничение набора рисков, в которые иногда не включают наиболее распространенные причины — смерть или инвалидность, — и сложные условия расторжения договора в период охлаждения или при рефинансировании займа, добавила директор страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина.

А руководитель направления страховых компаний АКРА Алексей Бредихин отметил, что к наиболее частым приемам также относится навязывание страховок по завышенным ценам, и уменьшить число таких случаев со стороны кредитных организаций поможет повышение финансовой грамотности населения.

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