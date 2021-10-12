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12:29 (мск), источник: ТАСС

Mail.ru Group сменит название на VK

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Mail.ru Group сменит название на VK. Об этом на видеоконференции объявил генеральный директор компании Борис Добродеев.

«VK — это единый бренд для всей компании. В отличие от Mail.ru Group он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой. Уже почти четверть века мы объединяем технологии для людей и людей вокруг технологий», — отметил он.

«Единый бренд компании подчеркнет все возможности, которые дает наша экосистема: общение и игры, образование (от школьного до профессионального), доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса — от малого до крупного — и многое другое», — добавил Добродеев.

Он уточнил, что название «ВКонтакте» сохранится в качестве продуктового бренда социальной сети. При этом некоторые продукты будут переименованы, с остальными бренд будет связан через логотип и коммуникации.
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Таким образом, все проекты будут связаны едиными сервисами — VK ID, VK Pay, VK Combo и другими.

Уточняется, что часть проектов и сервисов получит в будущем или уже получила приставку VK в названии и логотипы в едином стиле, среди них VK Музыка (бывший Boom), VK Работа (бывший Worki), VK Объявления (бывшая Юла), VK Знакомства (бывшая Lovina).

По словам Добродеева, все новые продукты компании будут сразу создаваться под брендом VK. В случае приобретения новых проектов решение о переименовании будет принимать бренд-команда на основе аналитики и исследований.

Он подчеркнул, что проекты-лидеры в своих сегментах, имеющие наиболее узнаваемые бренды, сохранят собственный бренд. Среди них «Одноклассники», «ВКонтакте», почта Mail.ru, My.Games.
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Кроме того, в планах компании есть создание игровой платформы VK Игры, интегрированной с соцсетями и ориентированной на российскую аудиторию. «Мы планируем полностью “упорядочить” все бренды в течение 2022 года», — уточнил гендиректор компании.

По данным компании, с помощью VK ID в текущем году за пределами «ВКонтакте» авторизовалось 28 млн пользователей. К VK Pay было привязано 20 млн банковских карт. Кроме того, выпущено более 577 тыс. виртуальных карт самого VK Pay.

Новый логотип

Также был обновлен логотип VK. Монограмма стала строже, геометричнее и сбалансированнее, синий цвет стал более ярким и заметным.

«Монограмма — наш самый узнаваемый символ. Именно она помогает связать множество продуктов и подчеркнуть их принадлежность VK. Мы отказались от “клюва” на центральном штрихе, чтобы добиться большей типографичности: теперь V и K, стоящие в основе символа, считываются более явно. К тому же так знак выглядит чище даже в небольших размерах», — отметила бренд-директор VK Виолетта Силенина.

Подробнее об изменениях в компании читайте здесь.

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