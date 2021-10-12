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15:15 (мск), источник: Ведомости

Ростуризм сообщил о незаконном требовании турецких отелей оплатить карантин

Некоторые отели в Турции незаконно требуют от туристов оплатить нахождение на карантине, хотя путешественники могут пройти его бесплатно, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова после переговоров с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

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Источник: РИА "Новости"
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«Согласно правилам, если турист болеет (коронавирусом) на территории Турции, то он бесплатно может пройти карантин. Однако ряд отелей в нарушение правил требуют деньги с туристов. Мы этот вопрос с господином министром проработали», — рассказала Догузова (цитата по «РИА Новости»).

Она отметила, что турецкая сторона провела большую работу по антиковидным мерам. Догузова обсудила с турецким министром все жалобы российских туристов. «Наши туристы должны знать куда обращаться в экстренных случаях», — добавила она.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что россияне, привитые «Спутником V», смогут въехать в Турцию без ПЦР-теста. Сделавшие прививки «ЭпиВакКороной» и «Кови-Ваком» должны будут сдать тест на коронавирус.

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