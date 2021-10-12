Ростуризм сообщил о незаконном требовании турецких отелей оплатить карантин

«Согласно правилам, если турист болеет (коронавирусом) на территории Турции, то он бесплатно может пройти карантин. Однако ряд отелей в нарушение правил требуют деньги с туристов. Мы этот вопрос с господином министром проработали», — рассказала Догузова (цитата по «РИА Новости»).
Она отметила, что турецкая сторона провела большую работу по антиковидным мерам. Догузова обсудила с турецким министром все жалобы российских туристов. «Наши туристы должны знать куда обращаться в экстренных случаях», — добавила она.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что россияне, привитые «Спутником V», смогут въехать в Турцию без ПЦР-теста. Сделавшие прививки «ЭпиВакКороной» и «Кови-Ваком» должны будут сдать тест на коронавирус.