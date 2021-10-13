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07:21 (мск), источник: ТАСС

Товарооборот России и Китая в январе — сентябре вырос до $102,529 млрд

ПЕКИН, 13 октября. /ТАСС/. Товарооборот России и Китая за первые три квартала текущего года увеличился в годовом исчислении на 29,8%, до $102,529 млрд. Об этом сообщило в среду Главное таможенное управление КНР.

Источник: AP 2021

Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ в январе — сентябре вырос на 32,4% и составил $47,401 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 27,6%, до $55,128 млрд.

Только в сентябре объем торговли России и КНР составил $13,468 млрд.

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По итогам 2020 года товарооборот между двумя странами сократился на 2,9%, до $107,76 млрд.

Власти России и Китая поставили задачу довести объем двусторонней торговли до $200 млрд в год. 4 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия и Китай смогли удержать товарооборот на уровне 100 млрд долларов в 2020 году, несмотря на пандемию, и могут выйти на показатель 200 млрд долларов к 2024 году.

В конце января официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил о намерении активизировать торгово-экономическое сотрудничество с РФ в 2021 году, чтобы содействовать достижению поставленной цели по увеличению двустороннего товарооборота до $200 млрд. Он также подчеркнул, что Китай заинтересован в расширении экономических контактов с РФ как на центральном, так и на межрегиональном уровнях.

Товарооборот КНР и США

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Товарооборот Китая и США за первые три квартала текущего года вырос в годовом исчислении на 35,4%, составив $543,115 млрд, сообщило таможенное управление.

Согласно опубликованным данным, китайский экспорт в Соединенные Штаты в январе — сентябре увеличился на 32,9%, до $411,536 млрд. Импорт американской продукции вырос на 43,5%, до $131,579 млрд.

Только в сентябре объем торговли Китая и США составил 72,795 млрд.

По итогам 2020 года объем торговли КНР и США увеличился на 8,3%, до $586,72 млрд. Положительное сальдо Китая выросло на 7%, составив $316,9 млрд.

Товарооборот за три квартала

Внешний товарооборот Китая за первые три квартала 2021 года вырос в годовом исчислении на 32,8%, составив $4,374 трлн, сообщило таможенное управление.

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Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, экспорт страны в январе — сентябре увеличился на 33%, до $2,4 трлн. Импорт вырос на 32,6%, до $1,973 трлн.

Только в сентябре объем внешней торговли Китая составил $544,716 млрд.

Как заявил в среду на брифинге глава департамента статистического анализа Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь, в течение первых трех кварталов прошлого года на фоне пандемии наблюдался некоторый спад внешнеторговых показателей, что обеспечило низкую сравнительную базу и высокие темпы роста внешней торговли в этом году. По его словам, в октябре — декабре прошлого года показатели постепенно восстановились, а это значит, что в четвертом квартале текущего года не стоит ожидать очень высоких темпов роста. «Вместе с тем общая тенденция роста во внешней торговле Китая не изменится, и, как ожидается, по итогам года будет достигнут существенный рост», — указал он.

По итогам 2020 года объем внешней торговли Китая вырос на 1,5% и составил $4,64 трлн.

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