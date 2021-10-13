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11:04 (мск), источник: Ведомости

Черногория назвала россиян, получивших «золотые паспорта»

Власти Черногории опубликовали документ, в котором содержится более 160 одобренных заявок на получение так называемых «золотых паспортов» — гражданства в обмен на инвестиции в экономику страны. Из него следует, что среди получателей таких паспортов есть и выходцы из России.

Источник: Depositphotos

В документе указаны только имя, место рождения и предыдущее гражданство заявителя, остальные личные данные, включая год рождения, не указаны либо засекречены.

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Среди заявителей из России упомянуты полные тезки Олега Сафонова, бывшего главы Ростуризма, и Владимира Правдивого, генерального директора «Авито». У них также совпадает место рождения — Целиноград (бывший Нурсултан, Казахстан) у Сафонова и село Арзгир в Ставропольском крае у Правдивого.

«Золотой паспорт» Черногории также получили тезка партнера миллиардера Романа Абрамовича Андрея Городилова, тезка бывшего главы банка «Лада-Кредит» Сергея Балаганского и тезка бывшего гендиректора, а ныне члена совета директоров ТМК Александра Ширяева.

Давать гражданство в обмен на инвестиции в Черногории начали в ноябре 2019 г., однако процесс одобрения заявок был приостановлен до лета 2020 г. в результате закрытия границ из-за пандемии коронавируса COVID-19. В июне 2020 г. международная консалтинговая компания Henley & Partners, занимающаяся вопросами гражданства, сообщала, что первым обладателем «золотого паспорта» страны стал россиянин. Его имя не разглашалось.

Иностранцы, которые хотят получить «золотой паспорт», должны купить недвижимость по цене от 250 000 евро на севере страны или от 450 000 евро на юге и в столице, а также сделать благотворительный взнос на сумму 100 000 евро.

В Черногории двойное гражданство запрещено, однако на получателей «золотых паспортов» этот запрет не распространяется.

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Схожие схемы по оформлению гражданства через инвестиции были введены ЕС на Кипре, Мальте и в Болгарии. После критики со стороны Брюсселя, который указал на риски коррупции, отмывания денег и ухода от налогов, заложенные в них, такие программы либо отменили, либо скорректировали. Так, Болгария изменила правила программы, увеличив размер инвестиций до 1 млн евро, а срок их сохранения — удлинился с четырех лет до пяти. Также по обновленным правилам заявитель сможет получить гражданство лишь через пять лет сохранения статуса резидента Болгарии (ранее можно было претендовать на паспорт уже через год).

Мальта приостановила действие схемы в связи с исчерпанием квоты на выдачу «золотых паспортов». Ее условия также были скорректированы: теперь для получения паспорта страны необходимо провести от 1 до 3 лет в статусе резидента, причем претенденты подлежат тщательной юридической проверке. На Кипре предоставление гражданства в обмен на инвестиции прекратили вовсе после скандального расследования канала Al Jazeera, который выяснил, что паспорт республики мог получить по неофициальным каналам даже человек с криминальной историей. Черногория планирует отменить выдачу «золотых паспортов» со следующего года.

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