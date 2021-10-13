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13:24 (мск), источник: Смотрим

Эксперты: доходы россиян не растут, уровень бедности не снижается

Темпы роста ВВП России к 2024 г., которые прогнозирует правительство, недостаточны для снижения уровня бедности и повышения качества жизни россиян, отмечают экономисты РЭУ им. Плеханова.

Источник: РИА "Новости"

Для обеспечения роста доходов россиян на 2−2,5% в год ВВП должен расти на 4−5% в год, считают экономисты.

Сейчас реальные доходы населения соответствуют уровню доходов в 2011 г. Таким образом, доходы не растут десять лет подряд.

«Причины негативной динамики реальных доходов связаны именно с отсутствием устойчивых высоких темпов роста ВВП России (более 5% в год), что наблюдалось с 2000 г. по 2009 г., а также с проведением жесткой бюджетной политики после мирового финансового кризиса 2008−2009 гг.», — подчеркивают эксперты РЭУ им. Плеханова.

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Между тем Минэкономразвития прогнозирует, что доходы населения вырастут в 2021—2022 гг. на 3% и 2,4% соответственно, а в 2023—2024 гг. — на 2,5%.

Экономисты предложили оказать дополнительную поддержку населению.

«В условиях сохранения неблагоприятной обстановки с пандемией коронавируса в федеральном бюджете должны быть предусмотрены средства на продолжение стимулирующих выплат населению и компаниям сферы услуг на случай введения ограничительных мер в 2022 г.», — подчеркивают экономисты.

«Пассивная политика бюджетной консолидации, реализуемая в допандемийный период, полностью себя исчерпала», — заключают экономисты РЭУ им. Плеханова.

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