Песков: Россия готова нарастить транзит газа через Украину, если Европа увеличит закупки

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Киев заинтересован в сохранении транзита газа из РФ в ЕС по своей территории. «В любом случае очень важно для нас сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по $2 млрд законных никто не хочет, поэтому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой небезопасности», — сказал господин Зеленский.
«В данном случае, конечно, адресатом Киева являются приобретатели газа, покупатели газа в Европе, европейские компании. Именно эти компании могут заключить с российским монополистом новые долгосрочные соглашения с увеличенными объемами с учетом растущих потребностей в голубом топливе», — сказал Песков.
По его словам, Владимир Путин не раз напоминал: если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, «то все это продолжит работать».