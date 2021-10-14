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09:45 (мск), источник: Forbes

Россия вышла на третье место по добыче биткоина после запрета майнинга в Китае

Россия вышла на третье место в мировом майнинге биткоина после запрета добычи криптовалют в Китае. Первое и второе место заняли, соответственно, США и Казахстан, куда мигрировали многие работавшие в Китае криптофермы.

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Источник: Reuters

Россия заняла третье место в мировом майнинге биткоина после того, как власти Китая наложили запрет на добычу криптовалют. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Центра альтернативных финансов Кембриджского университета.

Согласно им, на Россию в августе 2021 года пришлось больше 11% от всей мощности, используемой для майнинга биткоина.

Лидером по добыче криптовалют стали США с долей в 35,4%, второе место занял Казахстан (18,1%).

Доля Китая, еще в мае текущего года составлявшая около 45%, сократилась до нуля. Весной власти страны запретили банкам и платежным сервисам проводить операции с криптовалютами, к июню майнить биткоин запретили в пяти китайских провинциях, а в сентябре вне закона стали уже все операции с криптой.

Давление на отрасль привело к исходу криптоферм из Китая, получившему в среде криптоэнтузиастов название «великая миграция майнинга».

Эксперты отмечали, что многие майнеры из КНР могут перебраться в соседний Казахстан и американский Техас, который отличается низкими ценами на энергоносители и высокой долей возобновляемых источников энергии.

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«Прекращение [добычи криптовалют] в Китае сыграло на руку всей индустрии и американским майнерам в частности. В одночасье меньшее число игроков стало охотиться за ограниченным числом монет», — отметил в разговоре с Financial Times глава майнинговой компании из Лас-Вегаса Marathon Digital Holdings Фред Тиль. С июля по сентябрь его фирма добыла порядка 1252 токенов, на 91% больше, чем за весь предыдущий квартал.

Впрочем, сейчас конкуренция среди майнеров снова растет, а многие бежавшие из Китая фермы обосновались в новых локациях, в том числе в Казахстане, говорит Тиль. «Сразу после запрета [майнинга в КНР] Казахстан получил много майнинговых машин, в основном от китайских майнеров, которые хотели возобновить работу как можно скорее», — рассказал FT соучредитель алматинской платформы для майнинга криптовалют Xive Дидар Бекбауов.

Тимур Батыров

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