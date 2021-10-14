Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 октябряОткрытие Мариинского театра, публикация книги о Винни Пухе, создание МГИМО и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
5Названы 5 крупнейших катастроф на воде за 30 лет
10Названы 10 крупнейших стихийных бедствий за последние 100 лет
04:57 (мск), источник: Известия

Заполнить всё: подход к расчету стоимости кредита кардинально поменяют в 2022-м

Какие меры ЦБ предложил включить в готовящийся законопроект.

Источник: Reuters

В 2022 году будет кардинально изменен подход к исчислению полной стоимости кредита. В Центробанке полагают, что законопроект, который ужесточит требования, внесут в Госдуму в осеннюю сессию. Тогда он может быть принят уже в I квартале будущего года, сообщил «Известиям» глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

Читайте также
Межбанковские переводы привлекли внимание ЦБ

В регуляторе «Известиям» раскрыли детали готовящихся поправок: они коснутся не только принципов расчета ПСК, но и «периода охлаждения», а также рекламы кредитных продуктов.

В банках и МФО поддерживают повышение прозрачности при выдаче займов, но предупреждают, что изменения могут привести к росту теневого сектора.

Честные деньги

Банк России вместе с Минфином и законодателями активно работает над документом, уточняющим порядок расчета ПСК, заявил «Известиям» представитель ЦБ. По его ожиданиям, поправки внесут ясность в реальные расходы гражданина на обслуживание кредита, а также упростят клиентам выбор наилучшего предложения на рынке.

В регуляторе уточнили, какие именно новации предлагается внести в законодательство:

  • В расчет ПСК помимо платежей по погашению основной суммы долга и процентов предлагается включать любые иные платежи заемщика в пользу займа и (или) третьих лиц, если он выдается при условии получения и оплаты дополнительных услуг и это указывается при оформлении кредитного договора. Или если в зависимости от согласия или отказа от этих услуг могут изменяться условия выдачи потребительского кредита.
  • Кредитор, предлагающий заемщику дополнительные услуги к договору, будет обязан также предложить альтернативный вариант кредита без этих услуг, с расчетом по нему ПСК и информированием заемщика о ее размере.
  • Если по договору потребительского кредита предусмотрено несколько процентных ставок, которые применяются в зависимости от поведения заемщика (например, если с кредитной карты снимаются деньги, то одна ставка, а если делается платеж по ней — то другая), предлагается рассчитывать ПСК исходя из максимальной суммы платежей, возможных к уплате.
  • Предлагается увеличить «период охлаждения» в отношении дополнительных услуг: заемщик должен иметь возможность отказаться от них в срок вплоть до пяти календарных дней после даты первого платежа по кредитному договору, при этом минимальным «периодом охлаждения» останутся 14 календарных дней. Эта норма предлагается, потому что нередко гражданин обнаруживает, что стоимость кредита для него слишком высока только при совершении первого платежа.
  • Поправки предложено внести и в законодательство о рекламе: продвигать кредитные продукты можно будет только с хорошо заметным указанием реальной полной стоимости кредита, которая рассчитана по новым правилам.

Читайте также
Банкам запретят взымать долги с соцвыплат

В ЦБ ожидают, что законопроект будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. Работа по этому направлению ведется, подтвердил «Известиям» глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

По его прогнозам, поправки будут приняты в I квартале 2022 года. Сейчас некоторые платежи заемщиков, например страховые, не учитываются в ПСК: в итоге гражданин по займу платит больше, чем он рассчитывал, сообщил депутат. Он подчеркнул, что в ПСК должно быть отражено всё, что формирует нагрузку на заемщика.

«Известия» направили запрос в Минфин.

На страже прозрачности

Подходы к расчету ПСК требуют корректировки, инициатива рассматривается как неизбежный этап регулирования рынка, считают в банке «Зенит». В Росбанке подчеркнули, что следует обеспечить постепенное внедрение новых правил в течение определенного переходного периода, поскольку изменения, очевидно, приведут к увеличению среднерыночных значений ПСК.

― Важно обеспечить наличие единых подходов со стороны всех участников рынка в отношении того, что считать дополнительной услугой. В противном случае одни кредиторы могут считать те или иные услуги связанными с займом и включать их в заявление на кредит, а другие ― считать отдельными, что приведет к разному толкованию закона и непрозрачным правилам игры, ― полагает замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина.

Нововведение существенно ограничит доходы многих игроков ― особенно тех компаний, в которых прибыль от реализации дополнительных услуг достигает 25−30% от ее общего объема, ожидает гендиректор МФК «Займер» (Robocash Group) Роман Макаров. Он продолжил: также ускорится отток игроков из реестра, при этом, скорее всего, вырастет теневой сегмент.

Читайте также
Что имеем ― то храним: банки смогут отказаться от бумажных договоров

С другой стороны, математическое значение ПСК, выраженное с точностью до тысячной доли процента, не несет информирующей функции для потребителя, так как не позволяет оценить реальную сумму переплаты, считают в группе компаний Eqvanta. Кроме того, расчет полной стоимости по максимальной ставке не позволит кредиторам по некоторым видам займов предоставлять льготные ставки, поощряющие добросовестное поведение клиентов.

В «Сбере» и ВТБ «Известиям» сообщили, что их процедуры выдачи кредитов уже достаточно прозрачны.

Из предложенных инициатив самая интересная ― ввести обязанность для кредитора предлагать заемщику альтернативный вариант кредита без дополнительных услуг, считает директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов. Он добавил, что идея увеличить «период охлаждения» по дополнительным услугам до пяти дней после внесения первого взноса сама по себе неплохая.

Однако нужно, чтобы у клиента банка, во-первых, был простой удобный способ отказаться от дополнительных услуг, и во-вторых ― чтобы он об этом знал.

Инициатива может способствовать росту конкуренции среди банков, ожидает аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков. Он добавил, что она усилит действие уже реализуемых мер по охлаждению рынка потребкредитования, поскольку напрямую отразится на спросе на кредиты со стороны заемщиков: они будут видеть реальный объем переплаты.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Заполнить всё: подход к расчету стоимости кредита кардинально поменяют в 2022-м
Закатают в «пластик»: Россия выходит вперед по темпам роста карточных платежей
Путин: США подрывают позиции доллара как мировой валюты
Ученые определили длительность иммунитета у переболевших COVID
Россиян могут лишить права выбирать управляющую домом компанию
Жительница Турции признана самой высокой женщиной в мире (фото)
Фото окуней во время нереста стало лучшим снимком года
Пять человек погибли при нападении мужчины с луком в Норвегии
Gnezdo.ru
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Коснется всех: приказ приведен в исполнение
Hi-Tech
Опубликовано первое фото «электронного льда» Такое случается не каждый день
Авто
Новый Lexus LX – мировая премьера и первые фото Сегодня в Москве представили долгожданное третье поколение Lexus LX – машина стала быстрее и роскошнее, а заодно получила знаковый для некоторых клиентов индекс «600»
Кино
Том Круз удивил поклонников изменившимся внешним видом Обычно подтянутый актер появился на публике с заметно округлившимся лицом
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Популярные темы на «Детях»
Беременна в 43. 392
А что у вас, девчата, в закромах? 180
Сын 2.2 года не понимает обращённую речь 161
Рыба моей мечты 137
Леди
Как сложилась судьба женщин Прохора Шаляпина Смогли ли бывшие пассии скандального артиста построить карьеру и найти новую любовь?
Дом
С чем сочетать разные виды дерева в интерьере
Как выглядит дом 56-летнего Роберта Дауни-младшего
5 убойных средств, которые отмоют жир с кухонного фартука
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь