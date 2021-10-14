04:57 (мск), источник: Известия
Заполнить всё: подход к расчету стоимости кредита кардинально поменяют в 2022-м
Какие меры ЦБ предложил включить в готовящийся законопроект.
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В 2022 году будет кардинально изменен подход к исчислению полной стоимости кредита. В Центробанке полагают, что законопроект, который ужесточит требования, внесут в Госдуму в осеннюю сессию. Тогда он может быть принят уже в I квартале будущего года, сообщил «Известиям» глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.
В регуляторе «Известиям» раскрыли детали готовящихся поправок: они коснутся не только принципов расчета ПСК, но и «периода охлаждения», а также рекламы кредитных продуктов.
В банках и МФО поддерживают повышение прозрачности при выдаче займов, но предупреждают, что изменения могут привести к росту теневого сектора.
Банк России вместе с Минфином и законодателями активно работает над документом, уточняющим порядок расчета ПСК, заявил «Известиям» представитель ЦБ. По его ожиданиям, поправки внесут ясность в реальные расходы гражданина на обслуживание кредита, а также упростят клиентам выбор наилучшего предложения на рынке.
В регуляторе уточнили, какие именно новации предлагается внести в законодательство:
В ЦБ ожидают, что законопроект будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. Работа по этому направлению ведется, подтвердил «Известиям» глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.
По его прогнозам, поправки будут приняты в I квартале 2022 года. Сейчас некоторые платежи заемщиков, например страховые, не учитываются в ПСК: в итоге гражданин по займу платит больше, чем он рассчитывал, сообщил депутат. Он подчеркнул, что в ПСК должно быть отражено всё, что формирует нагрузку на заемщика.
«Известия» направили запрос в Минфин.
Подходы к расчету ПСК требуют корректировки, инициатива рассматривается как неизбежный этап регулирования рынка, считают в банке «Зенит». В Росбанке подчеркнули, что следует обеспечить постепенное внедрение новых правил в течение определенного переходного периода, поскольку изменения, очевидно, приведут к увеличению среднерыночных значений ПСК.
― Важно обеспечить наличие единых подходов со стороны всех участников рынка в отношении того, что считать дополнительной услугой. В противном случае одни кредиторы могут считать те или иные услуги связанными с займом и включать их в заявление на кредит, а другие ― считать отдельными, что приведет к разному толкованию закона и непрозрачным правилам игры, ― полагает замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина.
Нововведение существенно ограничит доходы многих игроков ― особенно тех компаний, в которых прибыль от реализации дополнительных услуг достигает 25−30% от ее общего объема, ожидает гендиректор МФК «Займер» (Robocash Group) Роман Макаров. Он продолжил: также ускорится отток игроков из реестра, при этом, скорее всего, вырастет теневой сегмент.
С другой стороны, математическое значение ПСК, выраженное с точностью до тысячной доли процента, не несет информирующей функции для потребителя, так как не позволяет оценить реальную сумму переплаты, считают в группе компаний Eqvanta. Кроме того, расчет полной стоимости по максимальной ставке не позволит кредиторам по некоторым видам займов предоставлять льготные ставки, поощряющие добросовестное поведение клиентов.
В «Сбере» и ВТБ «Известиям» сообщили, что их процедуры выдачи кредитов уже достаточно прозрачны.
Из предложенных инициатив самая интересная ― ввести обязанность для кредитора предлагать заемщику альтернативный вариант кредита без дополнительных услуг, считает директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов. Он добавил, что идея увеличить «период охлаждения» по дополнительным услугам до пяти дней после внесения первого взноса сама по себе неплохая.
Инициатива может способствовать росту конкуренции среди банков, ожидает аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков. Он добавил, что она усилит действие уже реализуемых мер по охлаждению рынка потребкредитования, поскольку напрямую отразится на спросе на кредиты со стороны заемщиков: они будут видеть реальный объем переплаты.