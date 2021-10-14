03:28 (мск), источник: Известия
Управляй и властвуй: граждан могут лишить права выбирать УК
Какую новую структуру для управления жильем предложил создать Минстрой.
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Граждане могут лишиться права выбирать компанию, управляющую многоквартирным домом (УК). Это полномочие могут передать регоператорам по управлению жильем, рассказали «Известиям» в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП). Создание такого органа, который в том числе будет возмещать ущерб от нарушений, приводящих к авариям в домах, прописано в проекте Стратегии развития стройотрасли и ЖКХ РФ до 2030 года. Деньги для покрытия ущерба, вероятно, станут собирать с граждан, предположили эксперты.
В России планируется создание регоператоров по управлению жильем — они будут отбирать УК на основе открытых конкурсных процедур. Такое положение отражено в проекте Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, которую разработал Минстрой. Сейчас УК выбирают граждане — собственники жилья. Но из-за новой нормы они фактически могут лишиться права определять управляющие организации, сказано в отзыве комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ на проект стратегии, который будет направлен в Минстрой (есть у «Известий»).
Впрочем, стратегия предполагает, что регоператоры будут гарантировать возмещение ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах. Но средства для этого, видимо, будут собирать с граждан — предлагается фактически создание «общего котла» на покрытие ущерба, сказано в отзыве ТПП.
Вероятно, определенная сумма будет добавлена к плате за содержание домов, средства будут отчисляться регоператорам, сказал «Известиям» председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. Операторы будут накапливать средства на счетах и определять, что относится к нарушениям, которые покрываются из этого фонда, а что нет, также предположил эксперт. Логичнее ввести обязательное страхование общедомового имущества, уверен он.
Действительно, очевидно, имеется в виду, что предоставление гарантий возмещения ущерба будет осуществляться на платной основе, согласна руководитель комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое Надежда Косарева. В ином случае для этого могли бы использоваться бюджетные средства, но об этом нет ни слова в проекте стратегии, пояснила она.
— Сегодня государство всё больше пытается вмешаться в управление не своей собственностью — жилищным фондом. Но власть уже сегодня несет ответственность за УК — речь идет об институте лицензирования компаний, — сказал Андрей Широков.
Наличие регионального оператора означает сворачивание рынка и возврат к государственному управлению частным жилищным фондом, сказано в отзыве на стратегию, который подготовила комиссия в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое (есть у «Известий»). Кроме того, неясно, о каком государственно-частном партнерстве может идти речь, если жилищный фонд на 92% сегодня частный, отмечено в документе.
— Данное предложение абсолютно не соответствует нормам Жилищного кодекса РФ, который установил, что общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является высшим органом управления им, — сказал «Известиям» член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.
Сегодня более 70% домов в Москве управляет ГБУ «Жилищник», отметила зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. И качество управления жилищным фондом в столице выше, чем в среднем по регионам, подчеркнула она.
— Сейчас активно обсуждается, какая модель управления домами предпочтительней и что это — свободный рынок или госуслуга. Можно было бы дать гражданам право выбора — отдать управление дома регоператору или заниматься им самостоятельно, — полагает парламентарий.
При пассивности собственников ЖК РФ предусматривает в качестве временной меры проведение органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации, сказал Дмитрий Гордеев. Число многоквартирных домов, которыми управляют компании, отобранные властью, снизилось с 139,3 тыс. в 2009 году до 61,7 тыс. в 2019-м, отметил эксперт. Сегодня доля таких объектов составляет около 3% от числа всех многоквартирных домов, рассказал он.
— Собственник должен сам управлять своей собственностью. Государство же сегодня не может справиться и с имеющейся: со школами, детсадами, поликлиниками. Имеются в виду долги за коммунальные ресурсы, текущее содержание и капремонт, — поделился мнением Андрей Широков.
Из существующей сегодня задолженности за ЖКУ в 1,33 млрд рублей больше половины относится к бюджетным организациям, указал он. Долги населения составляют только примерно 300−400 млн рублей, добавил Андрей Широков.
— Создание регоператоров — движение не в правильном направлении, повышающее коррупционную составляющую рынка и лишающее граждан права на самостоятельный выбор. Необходимо, наоборот, двигаться в сторону коммерческого и свободного рынка управления ЖКХ, вернуть понятие прибыли и инвестиционной привлекательности отрасли, — отметил генеральный директор ПАО «ГИТ» Сергей Минко.
По мнению эксперта тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, реализация этого предложения потребует, по сути, пересмотра всего ЖК РФ. Но при этом такое решение может благотворно сказаться на сфере ЖКХ, если будет реализовано, как в Москве, добавил эксперт.
— Роль собственников в последние годы становится всё более формальной и сводится к тому, чтобы направлять жалобы и платить вовремя, — всё остальное взяло на себя государство. Но наиболее оптимальным вариантом будет использование регоператоров для обслуживания социального жилья и ветхих домов, — считает он.
В подготовленной Минстроем стратегии отражено создание новой централизованной модели управления домами, полагает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Сусана Киракосян. Но, по ее мнению, введение нового оператора требует четкого определения его статуса и полномочий, а также обоснования необходимости такого субъекта, уверена она.