Минэнерго поддержало идею особых тарифов на электричество для майнеров

«Мы прорабатываем вопрос в части электроэнергетики. Для поддержания надежности и качества энергоснабжения считаем необходимо исключить возможность потребления майнерами электроэнергии по тарифам для населения», — сказал он.
По словам министра, необходима дифференциация тарифов:
Нельзя, чтобы майнеры за счет сниженных тарифов для населения использовали ситуацию и ухудшали положение.
Николай Шульгиновглава Минэнерго
В противном случае, отметил Шульгинов, придется увеличивать объем перекрестного субсидирования, это недопустимо.
Накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожаловался курирующему ТЭК вице-премьеру Александру Новаку на подпольных майнеров криптовалют. В обращении Кобзева, которое цитировали «Ведомости», говорилось, что из-за их действий растет нагрузка на электросети и повышается риск аварий на электростанциях.
В Иркутской области самые низкие в стране тарифы для населения: во втором полугодии 2021 года горожане платят за 1 кВт⋅ч 1,23 ₽, селяне — 0,861 ₽ По словам Кобзева, в этом году потребление электроэнергии в регионе вырастет на 159% по сравнению с прошлым годом. В последние четыре года показатель в среднем находился на уровне 5,9 млрд кВт⋅ч, а за первое полугодие 2021-го составил 4,7 млрд кВт⋅ч.
В своем Instagram губернатор сообщил, что предлагает признать майнинг видом предпринимательской деятельности и ввести для них специальные тарифы. Кобзев отметил, что деятельность майнеров может привести к авариям. В качестве примера он привел отключения электричества в Марковском муниципальном образовании, где дачные поселки на несколько часов оставались без электроснабжения. По словам губернатора, зимой «подобное может привести к ЧП».
По данным Кембриджского университета, в августе Россия вышла на третье место в мире по майнингу биткоина. В последний месяц лета доля страны в суммарных вычислительных мощностях майнеров достигла 11% по сравнению с 6,8% в апреле. Лидером по объемам майнинга стали США (доля 35,4%), второе место занял Казахстан (18%).