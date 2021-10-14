Новак заявил об отсутствии обращений от стран ЕС об увеличении поставок газа

«Пока не обращались», — сказал он ТАСС в кулуарах Российской энергетической недели.
Отвечая на вопрос о сроках закачки газа в подземные хранилища, Новак отметил, что этот вопрос находится в компетенции «Газпрома».
Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Он отметил, что многие европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа.
Тогда же российский лидер назвал болтовней заявления о том, что РФ использует газ в качестве оружия. Он подчеркнул, что даже в самые сложные периоды холодной войны страна на постоянной основе полностью исполняла свои контрактные обязательства и поставляла газ в Европу.
12 октября замглавы МИД России Сергей Рябков опроверг обвинения против Москвы в намеренном завышении цен на газ, чтобы сертифицировать «Северный поток — 2». По его словам, обвинительные заявления являются частью информационной войны, которую Запад продолжает вести против РФ по многим направлениям.
В этот же день экс-канцлер Германии и председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер призвал не считать Россию врагом в «газовой войне». По его словам, цены на газ растут не из-за РФ, которую обвинили европейские СМИ и политики, а из-за восстановления экономики Азии и роста спроса.
6 октября цена на газ в Европе на открытии достигла исторического максимума, составив $1900 за 1 тыс. куб. м, но позже опустилась. Позднее Путин заявил, что из-за спекуляций на проблемах климата и сокращения инвестиций в добывающую отрасль на энергорынках Европы возникли истерика и неразбериха. Он выразил мнение, что переход к альтернативным источникам энергии должен быть плавным.