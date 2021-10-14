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09:31 (мск), источник: Известия

Новак заявил об отсутствии обращений от стран ЕС об увеличении поставок газа

Европейские партнеры пока не обращались по линии правительства с просьбой об увеличении поставок газа. Об этом в четверг, 14 октября, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Источник: Reuters

«Пока не обращались», — сказал он ТАСС в кулуарах Российской энергетической недели.

Отвечая на вопрос о сроках закачки газа в подземные хранилища, Новак отметил, что этот вопрос находится в компетенции «Газпрома».

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Он отметил, что многие европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа.

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Тогда же российский лидер назвал болтовней заявления о том, что РФ использует газ в качестве оружия. Он подчеркнул, что даже в самые сложные периоды холодной войны страна на постоянной основе полностью исполняла свои контрактные обязательства и поставляла газ в Европу.

12 октября замглавы МИД России Сергей Рябков опроверг обвинения против Москвы в намеренном завышении цен на газ, чтобы сертифицировать «Северный поток — 2». По его словам, обвинительные заявления являются частью информационной войны, которую Запад продолжает вести против РФ по многим направлениям.

В этот же день экс-канцлер Германии и председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер призвал не считать Россию врагом в «газовой войне». По его словам, цены на газ растут не из-за РФ, которую обвинили европейские СМИ и политики, а из-за восстановления экономики Азии и роста спроса.

6 октября цена на газ в Европе на открытии достигла исторического максимума, составив $1900 за 1 тыс. куб. м, но позже опустилась. Позднее Путин заявил, что из-за спекуляций на проблемах климата и сокращения инвестиций в добывающую отрасль на энергорынках Европы возникли истерика и неразбериха. Он выразил мнение, что переход к альтернативным источникам энергии должен быть плавным.

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