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14:23 (мск), источник: Forbes

Россия возобновит авиасообщение с Таиландом и еще восемью странами

Россия с 9 ноября возобновит регулярное авиасообщение с Таиландом и еще восемью странами. Снимаются также ограничения на регулярные и чартерные рейсы на курорты Египта.

Источник: Reuters

Россия с 9 ноября возобновляет регулярное авиасообщение на взаимной основе с Таиландом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом и Швецией, говорится в Telegram-канале правительства.

Россия также снимает ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ, сообщило правительство.

Одновременно будут разрешены полеты регулярных и чартерных рейсов из городов России, где возобновлены международные полеты, в курортные города Египта Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции отметили, что решение о возобновлении авиасообщения с девятью странами принято на взаимной основе и с учетом эпидемиологической обстановки в этих государствах.

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К авиаперелетам в Таиланд, с учетом требований этой страны будут допускаться только пассажиры, вакцинированные от коронавируса, отмечается в сообщении правительства. Рейсы из Москвы в Бангкок и Пхукет будут вылетать дважды в неделю на каждом маршруте. Из аэропортов России, откуда возобновлены международные полеты, самолеты в Бангкок и Пхукет будут осуществлять один рейс в неделю на каждом маршруте.

В Амстердам и Эйндховен (Нидерланды) самолеты будут летать из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда и Сочи. В Норвегию и Швецию — из Санкт-Петербурга. В Оман и Словению — из Москвы. В Тунис авиаперелеты будут осуществляться не только из двух крупнейших российских городов, но и и тех, где возобновлены международные полеты.

Россия с 21 сентября возобновила авиасообщение с Испанией, Словакией, Ираком и Кенией, а также с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. С 27 сентября — с Южной Кореей, а с 5 октября — с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией.

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