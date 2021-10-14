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17:07 (мск), источник: ТАСС

В Tez Tour считают авиасообщение с Таиландом недостаточным для восстановления турпотока

Генпредставитель туроператора в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков отметил важность отмены пока обязательных сертификатов для въезда в Таиланд, которые власти намерены заменить на систему Thai Pass.

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Источник: Reuters

БАНГКОК, 14 октября. /ТАСС/. Решение РФ о возобновлении с 9 ноября авиасообщения с Таиландом является позитивным для туристического рынка, однако для восстановления массового турпотока из России необходима отмена обязательных сертификатов для въезда (СОЕ) в страну. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

«Это огромный шаг в длительном процессе возобновления массового туризма, — подчеркнул он. — Русскоязычные гости являются самыми желанными в Таиланде, и местное население будет безгранично радо такому решению». «Мы ожидаем отмены пока обязательных сертификатов для въезда в Таиланд, которые власти намерены заменить со временем на систему Thai Pass, и тогда полноценное авиасообщение с чартерными программами будет восстановлено в значительном объеме», — добавил Снетков. Платформу Thai Pass, которая должна упростить процесс оформления документов для поездки в Таиланд, планируется запустить к 1 ноября.

Thai Pass

По словам эксперта, «новая система Thai Pass станет хорошей альтернативой СОЕ, но не заменит доковидную схему беспрепятственного въезда туристов», «Таиланд, в первую очередь, был привлекателен простотой въезда и отсутствием многих формальностей. До полной отмены запроса на разрешение на въезд, мы можем говорить только об индивидуальном туризме», — уверен Снетков.

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С 1 октября в королевстве обязательная изоляция прибывающих вакцинированных против коронавируса иностранных путешественников и граждан Таиланда сократилась с 14 до семи дней. Между тем карантин для непривитых составляет 10 дней, если они прибыли самолетом или по морю, и 14 дней для попавших в страну через сухопутную границу. Это ограничение не распространяется на острова Пхукет и Самуи, куда с 1 июля иммунизированные путешественники прибывают без карантина, но должны находиться там семь ночей. В ноябре к этой схеме должны присоединиться Бангкок и ряд провинций.

«В скором времени мы надеемся на отмену всех запретов на въезд кроме двух ПЦР-тестов — до и после прилета, как для других стран с благополучной обстановкой. — сказал представитель Tez Tour. — Для тех, кто не вакцинировался от коронавируса, до сих пор остается вариант платного карантина в течение 10 суток».

11 октября премьер-министр Прают Чан-Оча сообщил, что поручил министерству здравоохранения и Центру по борьбе с коронавирусом в королевстве рассмотреть в срочном порядке вопрос допуска с 1 ноября международных привитых от коронавируса путешественников в королевство без карантина, но с ПЦР-тестами, из стран с наименьшим уровнем распространения инфекции. На данный момент известно о пяти из 10 государств (Великобритания, Германия, Сингапур, Китай и США — прим. ТАСС), откуда по такой схеме смогут прибывать граждане Таиланда и иностранцы. Этот список будет расширен в этом году дважды — к 1 декабря и к 1 января.

«На сегодняшний день не до конца ясно, когда Россия войдет в список стран, полностью освобожденных от карантинных требований, — продолжил он. — Между тем вакцинированные российским “Спутником V” уже с сентября могут прибывать на Пхукет и Самуи». «Вероятно, это правило распространится на остальные провинции Таиланда, которые с 1 ноября откроются без карантина для привитых путешественников», — подытожил Снетков.

Решение оперштаба и обстановка

Российский оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией объявил, что 9 ноября возобновляет авиасообщение еще с девятью странами, в числе которых Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Таиланд и Швеция. Авиасообщение с Таиландом будет восстановлено с учетом требований страны — только для граждан России, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции. Самолеты будут летать из Москвы в Бангкок и на Пхукет с частотой два рейса в неделю, а также из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты (один рейс в неделю на каждом маршруте).

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В четверг Минздрав информировал о 11,2 тыс. заразившихся и 112 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 1,75 млн, вылечились более 1,62 млн человек, умерли 18 тыс. пациентов.

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