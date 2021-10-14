18:17 (мск), источник: Ведомости
Курс доллара упал до минимума с июля 2020 года
Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже 14 октября опустился до 71,49 ₽, следует из данных площадки. Это минимальное значение за последний год.
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Доллар по состоянию на 17:41 мск подешевел на 0,48% к началу торгов и стоил 71,49 ₽ На минимуме в ходе торгов доллар стоил 71,32 ₽ В последний раз американская валюта была так низко по отношению к рублю в июле 2020 г.
Евро торговался по 82,85 ₽ (-0,62%). На минимуме европейская валюта торговалась по 82,75 ₽ Это, как и для доллара, самое низкое значение с июля 2020 г.
Укрепление рубля происходит параллельно с ростом рынка акций РФ, который обновил исторический рекорд на фоне высоких цен на нефть и позитивной динамики фьючерсов на американские индексы. Так, рублевый индекс Мосбиржи к 17:55 мск вырос на 0,75%, до 4 275,3 пункта, в ходе торгов достиг 4292,68 пункта — нового исторического максимума. Долларовый индекс РТС увеличивается на 1,67% — до 1886,07 пункта.