Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Жительница Турции признана самой высокой женщиной в мире (фото) До этого ей принадлежал титул самого высокого в мире подростка
Фоторепортажи
10Названы 10 слов, которые нельзя перевести на русский язык
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
18:17 (мск), источник: Ведомости

Курс доллара упал до минимума с июля 2020 года

Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже 14 октября опустился до 71,49 ₽, следует из данных площадки. Это минимальное значение за последний год.

ЦБ: $ 71.7846   -0.07 € 83.3347   +0.33 ММВБ: $ 71.5000   -0.47 € 82.8350   -0.64
Источник: AP 2021

Доллар по состоянию на 17:41 мск подешевел на 0,48% к началу торгов и стоил 71,49 ₽ На минимуме в ходе торгов доллар стоил 71,32 ₽ В последний раз американская валюта была так низко по отношению к рублю в июле 2020 г.

Евро торговался по 82,85 ₽ (-0,62%). На минимуме европейская валюта торговалась по 82,75 ₽ Это, как и для доллара, самое низкое значение с июля 2020 г.

Укрепление рубля происходит параллельно с ростом рынка акций РФ, который обновил исторический рекорд на фоне высоких цен на нефть и позитивной динамики фьючерсов на американские индексы. Так, рублевый индекс Мосбиржи к 17:55 мск вырос на 0,75%, до 4 275,3 пункта, в ходе торгов достиг 4292,68 пункта — нового исторического максимума. Долларовый индекс РТС увеличивается на 1,67% — до 1886,07 пункта.

 В Госдуме подсчитали невакцинированных депутатов и поспорили об итогах выборов
В Бейруте неизвестные расстреляли акцию протеста шиитских партий
Песков назвал условие перехода к чрезвычайным мерам против COVID
Крупнейшая итальянская авиакомпания прекратит существование
Выявлена схема по массовому обману россиян через свидания
Ученые узнали, что будет после гибели Солнца
Пожилым врачам и медсестрам предложили вернуться на работу
Американский штат наводнили большие пауки из Азии (фото)
Gnezdo.ru
Приезд Навальной в ФРГ вызвал шквал недовольства
Медведев поделился мнением о сделке ФРГ и США
Важное решение Мишустина, которого ждали в России
Честно пройти техосмотр по новым правилам - нельзя
Hi-Tech
Опубликовано первое фото «электронного льда» Такое случается не каждый день
Горячие темы на Авто
Предложение второе -- (за 2 дня ) 426
Оказывается не все женщины женщины. 305
Кого обменяли на Нуланд? 230
Хаюшки,уважаемые! ) Хочу порадовать 154
Кино
Бузова заявила, что снялась в Голливуде Звезда пока не стала раскрывать подробности своих съемок в голливудском фильме
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Gnezdo.ru
5 причин, почему каршеринг выгоднее своего авто
Актрисы, которые были женами одного мужчины
Актрисы, которые были женами одного мужчины: фото
4 актера РФ, которые изменились до неузнаваемости
Леди
75-летняя Сьюзан Сарандон устроила съемку в косухе на голое тело Актриса подняла градус соблазнительности на максимум
Дом
С чем сочетать разные виды дерева в интерьере
Как выглядит дом 56-летнего Роберта Дауни-младшего
5 убойных средств, которые отмоют жир с кухонного фартука
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь