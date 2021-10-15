Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 15 октябряПринятие решения об эвакуации Москвы, завершение строительства монумента «Родина-мать зовет!» и другие памятные события, происходившие 15 октября
Фоторепортажи
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
9В какие приметы и суеверия верят медики
00:27 (мск), источник: ТАСС

Набиуллина заявила, что по-прежнему хранит сбережения в рублях

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина хранит свои сбережения в рублях. Об этом глава ЦБ заявила в интервью YouTube-каналу «Фанимани».

Источник: РИА "Новости"

«Нет, я храню в рублях. Во-первых, внутреннее убеждение: это было бы неэтичным и вообще неправильным для председателя Центрального банка хранить деньги в иной валюте. Я храню в рублях», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, жалеет ли она, что хранила деньги в отечественной валюте и тогда, когда один доллар стоил 35 рублей.

Читайте также
Что будет с рублем до конца года

Ранее, в январе 2014 года, Набиуллина сообщила в интервью Владимиру Познеру, что хранит сбережения в отечественной валюте.

Она также отметила, что, положив в начале 2015 года сбережения на рублевый депозит или на валютный депозит, «в рублях бы вы выиграли».

Регулятор, по словам Набиуллиной, снижая инфляцию, работает, чтобы рублевые сбережения были все более привлекательными. «И мы видим, что они становятся более привлекательными, и люди больше хранят в рублях», — отметила она.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Связь работала до самого удара, последняя передача заканчивалась словами: "Прощайте. Погибаем"
После обыска бывшая чиновница скрылась в неизвестном направлении
Песков назвал условие перехода к чрезвычайным мерам против COVID
Ученые нашли причину осложнений со здоровьем глаз после COVID-19
Крупнейшая итальянская авиакомпания прекратит существование
Курс доллара на бирже упал до минимума с июля 2020 года
Российские ученые показали, как выглядели жители Курска в V веке
Ученые узнали, что будет после гибели Солнца
Изрезанную шредером работу Бэнкси продали за рекордные $25,4 млн
Gnezdo.ru
Вот главные ошибки США в Афганистане: их 3
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Опубликовано первое фото «электронного льда» Такое случается не каждый день
Горячие темы на Авто
Предложение второе -- (за 2 дня ) 426
Оказывается не все женщины женщины. 310
Друзья! Подскажите самые экономичные современные авто 88
Липучка или шипы? 74
Кино
Милохин и Медведева стали Джокером и Харли Квинн в шоу Смотрите на новые перевоплощения участников популярного телешоу в нашем фоторепортаже
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Gnezdo.ru
Маленькую Женю из "Сватов" не узнать сейчас: фото
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
5 причин, почему каршеринг выгоднее своего авто
Зеленский высказался об отставке Авакова
Леди
75-летняя Сьюзан Сарандон устроила съемку в косухе на голое тело Актриса подняла градус соблазнительности на максимум
Дом
С чем сочетать разные виды дерева в интерьере
Как выглядит дом 56-летнего Роберта Дауни-младшего
5 убойных средств, которые отмоют жир с кухонного фартука
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь