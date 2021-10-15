Цены на авиатопливо поднялись до рекорда

Стоимость авиакеросина достигла рекордной отметки за историю торгов на СПбМТСБ, превысив показатель октября 2018 года. За 14 октября цена на этот вид топлива выросла почти на 4%, до 56,5 тыс. руб. Цены на авиакеросин, как и другие виды топлива, растут вследствие увеличения нефтяных котировок (Brent подорожала почти до $84 за баррель), но есть и сезонный фактор.
Керосиновая фракция используется также для производства зимнего дизельного топлива, поэтому осенью цены на авиакеросин обычно растут. Цены на зимнее дизтопливо 14 октября росли на 0,92%, почти до 57,8 тыс. руб. за тонну.
Кроме того, столь резкий скачок стоимости авиатоплива совпал с объявлением об увеличении РФ числа регулярных рейсов в 12 иностранных государств, включая Германию, Испанию, Италию, Францию. По данным Минтранса, в сентябре снижение пассажиропотока составило лишь 4% по сравнению с тем же месяцем докризисного 2019 года.
Государство субсидирует часть стоимости авиакеросина для авиакомпаний через демпфер — он выплачивается, если экспортная цена топлива превышает цену отсечения, которая на 2021 год составляет 53,2 тыс. руб. Экспортные цены превысили эту отметку лишь в сентябре. Reuters оценивало размер компенсации в сентябре в 450 ₽ за тонну авиакеросина. Авиакомпании неоднократно просили у Минфина изменить формулу демпфера, увеличив компенсации, так как они напрямую влияют на стоимость авиабилетов. Тем не менее собеседники «Ъ» в двух авиакомпаниях из топ-10 говорят, что консолидированных предложений по корректировке демпфера сейчас нет.
По словам источника «Ъ» в группе «Аэрофлот», нагрузка особенно тяжела в осенне-зимний период на фоне перенасыщенного предложения кресел, с одной стороны, и традиционного сезонного спада пассажиропотока — с другой. В таких условиях у перевозчиков нет возможности компенсировать за счет пассажиров издержки на авиакеросин, которые составляют до трети в себестоимости билета.
«Российские авиакомпании не могут полностью переложить подорожание керосина в цену билетов, так как последняя регулируется не расходами перевозчиков, а покупательской способностью населения», — отметили в Red Wings. В Smartavia фиксируют рост цен на керосин на 25% с начала этого года, «что оказывает крайне негативное влияние на операционную деятельность авиакомпании». «Были ожидания, что с приходом осени цена на авиатопливо снизится, но они не оправдались», — рассказывают в компании, подчеркивая, что авиакомпания делает «все возможное, чтобы влияние авиатоплива на цену билета было минимальным».
В Минэнерго связывают рост биржевых цен на керосин с ростом цен на нефть. При этом там отмечают, что поставки керосина в российские аэропорты остаются стабильными, а общий объем производства керосина в РФ в октябре ожидается на уровне 1 млн тонн, что соответствует уровню октября 2019 года.
Основной фактор подорожания керосина — рост его стоимости в Европе, который привел к увеличению экспортной альтернативы для российских производителей за первые две недели октября на 8%, отмечает Анна Лишневецкая из «Петромаркета».
Помимо удорожания нефти, крек-спред на керосин (разница между стоимости нефти и продукта) увеличился с начала месяца сразу на 17%, до $125 за тонну. Однако до «допандемийного» уровня еще далеко: в октябре 2018 года среднее значение крек-спреда составляло $152 за тонну, в октябре 2019 года — $176 за тонну, напоминая госпожа Лишневецкая, отмечая потенциал дальнейшего подорожания авиакеросина по мере «постковидного» восстановления экономики.
Дмитрий Козлов, Айгуль Абдуллина
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