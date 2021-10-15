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04:30 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Цены на авиатопливо поднялись до рекорда

На фоне роста нефтяных котировок биржевая цена на авиакеросин достигла исторического максимума в 56,5 тыс. руб. за тонну. Хотя авиакомпании в сентябре начали получать компенсации из бюджета за рост цен на топливо, их недостаточно для покрытия убытков. Представители перевозчиков говорят, что не могут полностью транслировать подорожание топлива в цену авиабилетов в условиях сезонного снижения пассажиропотока. При этом аналитики видят потенциал дальнейшего роста стоимости керосина.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Стоимость авиакеросина достигла рекордной отметки за историю торгов на СПбМТСБ, превысив показатель октября 2018 года. За 14 октября цена на этот вид топлива выросла почти на 4%, до 56,5 тыс. руб. Цены на авиакеросин, как и другие виды топлива, растут вследствие увеличения нефтяных котировок (Brent подорожала почти до $84 за баррель), но есть и сезонный фактор.

Керосиновая фракция используется также для производства зимнего дизельного топлива, поэтому осенью цены на авиакеросин обычно растут. Цены на зимнее дизтопливо 14 октября росли на 0,92%, почти до 57,8 тыс. руб. за тонну.

Кроме того, столь резкий скачок стоимости авиатоплива совпал с объявлением об увеличении РФ числа регулярных рейсов в 12 иностранных государств, включая Германию, Испанию, Италию, Францию. По данным Минтранса, в сентябре снижение пассажиропотока составило лишь 4% по сравнению с тем же месяцем докризисного 2019 года.

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Государство субсидирует часть стоимости авиакеросина для авиакомпаний через демпфер — он выплачивается, если экспортная цена топлива превышает цену отсечения, которая на 2021 год составляет 53,2 тыс. руб. Экспортные цены превысили эту отметку лишь в сентябре. Reuters оценивало размер компенсации в сентябре в 450 ₽ за тонну авиакеросина. Авиакомпании неоднократно просили у Минфина изменить формулу демпфера, увеличив компенсации, так как они напрямую влияют на стоимость авиабилетов. Тем не менее собеседники «Ъ» в двух авиакомпаниях из топ-10 говорят, что консолидированных предложений по корректировке демпфера сейчас нет.

По словам источника «Ъ» в группе «Аэрофлот», нагрузка особенно тяжела в осенне-зимний период на фоне перенасыщенного предложения кресел, с одной стороны, и традиционного сезонного спада пассажиропотока — с другой. В таких условиях у перевозчиков нет возможности компенсировать за счет пассажиров издержки на авиакеросин, которые составляют до трети в себестоимости билета.

«Российские авиакомпании не могут полностью переложить подорожание керосина в цену билетов, так как последняя регулируется не расходами перевозчиков, а покупательской способностью населения», — отметили в Red Wings. В Smartavia фиксируют рост цен на керосин на 25% с начала этого года, «что оказывает крайне негативное влияние на операционную деятельность авиакомпании». «Были ожидания, что с приходом осени цена на авиатопливо снизится, но они не оправдались», — рассказывают в компании, подчеркивая, что авиакомпания делает «все возможное, чтобы влияние авиатоплива на цену билета было минимальным».

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В Минэнерго связывают рост биржевых цен на керосин с ростом цен на нефть. При этом там отмечают, что поставки керосина в российские аэропорты остаются стабильными, а общий объем производства керосина в РФ в октябре ожидается на уровне 1 млн тонн, что соответствует уровню октября 2019 года.

Основной фактор подорожания керосина — рост его стоимости в Европе, который привел к увеличению экспортной альтернативы для российских производителей за первые две недели октября на 8%, отмечает Анна Лишневецкая из «Петромаркета».

Помимо удорожания нефти, крек-спред на керосин (разница между стоимости нефти и продукта) увеличился с начала месяца сразу на 17%, до $125 за тонну. Однако до «допандемийного» уровня еще далеко: в октябре 2018 года среднее значение крек-спреда составляло $152 за тонну, в октябре 2019 года — $176 за тонну, напоминая госпожа Лишневецкая, отмечая потенциал дальнейшего подорожания авиакеросина по мере «постковидного» восстановления экономики.

Дмитрий Козлов, Айгуль Абдуллина

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