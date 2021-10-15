Бизнес предупредил кабмин о рисках роста цен на электроэнергию

Это может произойти из-за увеличения в 2,5 раза ставок платы за использование водных объектов для целей гидроэнергетики, говорится в документе.
Предложение увеличить налоговую нагрузку на пользование водными ресурсами обсуждалось на правкомиссии по бюджетным проектировкам еще в августе, позже Минприроды назвало размер предлагаемого налогового повышения. Бизнес получил расчеты лишь в октябре, уточнил «Известиям» глава ассоциации Олег Лушников.
«Предусмотренное проектом постановления увеличение ставок недопустимо, не соответствует целям и направлениям реализации устойчивого (в том числе зеленого) развития РФ», — указано в письме энергетиков Михаилу Мишустину.
В нем отмечено: принятие меры приведет к росту расходов на производство электроэнергии ГЭС на более чем 50 млрд рублей в 2022—2025 годах. «Рост ставок за водопотребление окажет влияние на повышение цен в отношении электрической энергии, продаваемой ГЭС по тарифам для населения и приравненных к нему категорий потребителей, а также и на техническую безопасность работы гидроэнергетических объектов», — сказано в письме ассоциации.
В Минэнерго «Известиям» сказали, что предложение Минприроды требует дополнительной проработки, поскольку влечет за собой значительное повышение доли расходов на плату за пользование водными гидроэлектростанциями.