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05:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава ЦБ заявила о росте цен на продукты выше инфляции

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что стоимость ее еженедельной продуктовой корзины подорожала выше среднего уровня инфляции. При этом она уточнила, что средний чек и общая инфляция являются разными показателями, а также заявила, что люди замечают резкий рост цен из-за «психологического восприятия».

Источник: РИА "Новости"

В интервью YouTube-каналу «Фанимани» глава ЦБ сказала, что покупает продукты в интернет-магазинах с доставкой и заметила, что «средний чек раз в неделю вырос больше, чем показатель общей инфляции». «Действительно, так произошло. Я не буду называть цифры, но это больше того, что мы видим по общим показателям инфляции», — отметила Набиуллина.

Она подчеркнула, что средний чек и общая инфляция отличаются — например, в средний чек не входят услуги.

«В общем показателе инфляции цен сейчас 27% — это услуги. Услуги у нас долгое время не дорожали. Потом во время пандемии… ряд услуг не предоставлялся, спроса не было, а это входит в показатель инфляции», — объяснила она.

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Эльвира Набиуллина добавила, что «есть разные показатели роста цен», но подтвердила, что «цены на продовольствие, естественно, выросли — и это в статистике видно — больше, чем общий показатель инфляции». Она уточнила, что «у каждого своя структура потребления», и «личная инфляция» людьми ощущается выше показателя Росстата, причем «это во многих странах происходит».

«Когда у вас цены выросли на что-то сильно, вы на это реагируете. Вы не замечаете товары, цены на которые стабильны — рис, молочные продукты, чай, кофе. Есть группа товаров, на которые рост цен сильно меньше инфляции, мы этого не замечаем. Это вот такое психологическое восприятие… Вот этот разрыв между восприятием и реальной инфляцией, конечно, сейчас большой», — считает глава ЦБ.

По данным Минэкономики, потребительские цены в России с начала года выросли на 5,71%, годовая инфляция ускорилась до 7,63%. Кремль объяснял повышение прогноза по инфляции «тенденциями на международных рынках». 14 октября премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить новые меры для стабилизации цен на продовольствие.

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