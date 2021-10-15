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10:53 (мск), источник: РБК

Новак объяснил высокие цены на газ в Европе

По мнению вице-премьера, скачок стоимости газа в Европе связан с низким уровнем заполненности газовых хранилищ. По словам Александра Новака, к этому привели экономические и управленческие ошибки.

Источник: Reuters

Скачок стоимости газа в Европе связан с низким уровнем заполненности газовых хранилищ. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Business FM.

«Есть проблема, связанная с тем, что заполненность газовых хранилищ на минимальном уровне за последние пять лет, то есть примерно 74%, в то время как обычно этот процент выше — 85−90%. Это, конечно, вызывает у участников рынка опасения, [есть] риски, в результате, как обычно, на рынке реагируют, возрастают цены», — уточнил он.

По его словам, причиной низкого уровня заполненности хранилищ являются экономические и управленческие ошибки.

Так, в 2021 году Европа столкнулась с продолжительной холодной зимой, в результате чего подземные газовые хранилища были значительно опустошены — использовано около 70 млрд куб. м, а начало закачки газа летом было сдвинуто на полтора месяца, пояснил вице-премьер.

Более того, из-за сухого и жаркого лета активно использовались кондиционеры и электроэнергия потреблялась на более высоком уровне. Тем не менее в связи с тем, что длительный период в регионе не было ветра, ветровые электростанции, на которые рассчитывали европейские страны, не вырабатывали необходимое количество электроэнергии, что также породило спрос, не обеспеченный предложением, указал Новак.

Он добавил, что произошел резкий рост спроса из-за восстановления мировой экономики, и сжиженный природный газ (СПГ) был направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион для его удовлетворения. Это, как отметил вице-премьер, привело к дефициту импортного газа в Европе.

«Что касается управленческих ошибок, я считаю, самое главное, что энергетикой в Европе управляют не профессионалы, которые занимаются энергетикой, а те, кто занимается политикой в первую очередь», — добавил Новак.

В частности, они не подкрепляют реальной балансировкой свои заявления о закрытии угольных и газовых электростанций в пользу возобновляемых источников энергии.

Накануне цена кубометра природного газа на бирже ICE вновь поднялась выше $1200.

Исторический рекорд биржевые цены на газ в Европе установили 6 октября, когда 1 тыс. куб. м природного газа на торгах продавалась за $1969,2. Однако в тот же день стоимость газа снизилась на $800.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил Россию в том, что страна не осуществляет дополнительные поставки газа в ЕС сверх контрактных обязательств, что способствует росту цен. До этого он заявлял о давлении России на ЕС с целью продвижения проекта «Северный поток-2». Российские власти неоднократно говорили, что страна выполняет свои обязательства по контрактам.

Тем не менее исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс усомнился в обоснованности обвинений в адрес России. По его словам, это объясняется глобальными тенденциями.

Виктория Тютина

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