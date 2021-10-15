12:22 (мск), источник: Forbes
Цена Вrent превысила $85 впервые за три года
Цена нефти Вrent в ходе торгов превысила $85 за баррель впервые с октября 2018 года. Доллар на этом фоне опустился до 71,2 рубля — это минимум с июля прошлого года.
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По данным на 11.03 мск, фьючерс на Вrent с поставкой в декабре дорожал на 1,3% — до $85,09 за баррель, следует из данных торгов.
Рубль на Московской бирже по состоянию на 11.03 мск укреплялся на 14 копеек к доллару. Американская валюта стоила 71,2 рубля — это минимум с 23 июля 2020 года. Евро в то же время стоил на бирже 82,6 рубля, теряя 4 копейки. Аналитики SberCIB ожидают, что в пятницу рубль закрепится вблизи 71 за доллар.
Нефть дорожает на фоне прогнозов возможного роста спроса на нее. В четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что глобальный энергетический кризис может повысить спрос на нефть на 0,5 млн баррелей в сутки, поскольку из-за роста цен на газ бизнес будет вынужден искать более дешевое сырье. О вероятном росте потребления нефти заявила и ОПЕК.
В свою очередь, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на «Российской энергетической неделе» призвал ОПЕК+ придерживаться постепенного подхода к восстановлению добычи. «Эти комментарии можно считать ответом на призывы ряда стран нарастить поставки», — отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.
Юлия Котова