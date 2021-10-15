Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Подход к расчету стоимости кредита поменяют в 2022-м Какие меры ЦБ предложил включить в готовящийся законопроект
Фоторепортажи
7Названы семь мифов о яйцах: правда или ложь
11Как выглядят самые известные стены в мире
13:47 (мск), источник: Секрет Фирмы

Европа не нашла вины России в дефиците газа

Еврокомиссия (ЕК) не нашла повода напрямую обвинять Россию в росте цен на газ и дефиците топлива. Замглавы ЕК Франс Тиммерманс заявил, что Москва не занимается манипулированием на рынке. Подорожание топлива — мировая тенденция, и Россия старается удовлетворить спрос всех потребителей. В Брюсселе рассчитывают, что цены на газ пойдут вниз в начале 2022 года.

Источник: Reuters

В интервью болгарскому каналу bTV Франс Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия по-прежнему не видит поводов винить Россию в манипулировании рынком газа.

Ситуацию со спросом на топливо он характеризовал как «идеальный шторм», в котором Россия пытается удовлетворить спрос всех потребителей, нарушая долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС.

Представитель Еврокомиссии признал, что Россия досрочно ввела в строй «Северный поток — 2», и теперь его лицензирование зависит лишь от Германии, где сосредоточены на максимальной безопасности трубопровода.

В Брюсселе надеются, что цены на газ упадут в начале следующего года, сообщил РБК. По мнению Тиммерманса, использование природного газа более перспективно для производства электроэнергии, чем сжигание угля.

6 октября страны Евросоюза призвали расследовать причины рекордного повышения цен на газ. Они предложили выяснить, почему текущие газовые контракты оказались недостаточными.

После кратковременного падения стоимости газа биржевые цены снова поползли вверх. Утром 14 октября стоимость ноябрьского фьючерса поднялась до $1200 и продолжила рост.

Россия максимально увеличила поставки газа в Европу в пределах имеющихся контрактов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова увеличить транзит через Украину, если та предложит конкурентные условия. Владимир Путин отмечал, что прокачка через ГТС Украины опасна — трубопровод долгое время не ремонтировался и «может лопнуть». Безопаснее прокачивать сырьё по новым магистралям — «Турецкому потоку» и «Северному потоку — 2», подчеркнул президент.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Газовый кризис в Европе
Француз заснял спаривание окуней и стал фотографом года
Проценко назвал ситуацию с коронавирусом близкой к критической
Миллиардер Роберт Дерст приговорен к пожизненному заключению
Путин призвал не торопиться с официальным признанием талибов
Слонам из зоопарка подарили 300-килограммовые тыквы (видео)
Симптом с вопросом: что известно о новых признаках ковида
Заболеваемость и смертность от COVID в РФ обновили максимумы
Gnezdo.ru
Вот главные ошибки США в Афганистане: их 3
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Опубликовано первое фото «электронного льда» Такое случается не каждый день
Авто
Новую “Ниву” начали продавать за 1,8 млн рублей На Ближнем Востоке стартовали продажи еще одного российского внедорожника
Кино
Раскрыты подробности работы Пересильд и Шипенко на орбите Земли «Киноэкипаж» отснял большую часть материалов фильма «Вызов» на МКС
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Gnezdo.ru
Зеленский решил судьбу Крыма
Эти женщины самые коварные
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Пенсии в 2022 году: что ждет россиян
Леди
Подольская устроила фотосессию в колготках и с огромным бантом Подписчики раскритиковали образ звезды.
Дом
Как выглядит квартира в одной из высоток «Москва-Сити»
6 ошибок в выборе постельного белья, которые навредят интерьеру
10 крутых товаров для фанатов сериала «Игра в кальмара»
7 интерьеров, где открытое хранение книг стало изюминкой
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь