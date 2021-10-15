Европа не нашла вины России в дефиците газа

В интервью болгарскому каналу bTV Франс Тиммерманс заявил, что Еврокомиссия по-прежнему не видит поводов винить Россию в манипулировании рынком газа.
Ситуацию со спросом на топливо он характеризовал как «идеальный шторм», в котором Россия пытается удовлетворить спрос всех потребителей, нарушая долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС.
Представитель Еврокомиссии признал, что Россия досрочно ввела в строй «Северный поток — 2», и теперь его лицензирование зависит лишь от Германии, где сосредоточены на максимальной безопасности трубопровода.
В Брюсселе надеются, что цены на газ упадут в начале следующего года, сообщил РБК. По мнению Тиммерманса, использование природного газа более перспективно для производства электроэнергии, чем сжигание угля.
6 октября страны Евросоюза призвали расследовать причины рекордного повышения цен на газ. Они предложили выяснить, почему текущие газовые контракты оказались недостаточными.
После кратковременного падения стоимости газа биржевые цены снова поползли вверх. Утром 14 октября стоимость ноябрьского фьючерса поднялась до $1200 и продолжила рост.
Россия максимально увеличила поставки газа в Европу в пределах имеющихся контрактов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова увеличить транзит через Украину, если та предложит конкурентные условия. Владимир Путин отмечал, что прокачка через ГТС Украины опасна — трубопровод долгое время не ремонтировался и «может лопнуть». Безопаснее прокачивать сырьё по новым магистралям — «Турецкому потоку» и «Северному потоку — 2», подчеркнул президент.