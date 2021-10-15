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19:30 (мск), источник: Секрет Фирмы

Курс доллара упал до 71 рубля впервые с лета 2020 года

Курс доллара США 15 октября на Московской бирже обновил годовой минимум. Вечером американская валюта продавалась за 70,93 рубля. С начала торговой сессии курс снизился на 42 копейки. Последний раз подобный курс наблюдали в июле 2020 года. Евро тем временем упал в цене до 82,32 рубля. Укрепление рубля почти вдвое сильнее, чем предсказывали эксперты, связывают с ростом цен на нефть.

ЦБ: $ 71.2371   -0.55 € 82.7276   -0.61 ММВБ: $ 71.0175   -0.33 € 82.3575   -0.36

В пятницу курс доллара продолжил снижение. К 18:00 мск он снизился на 0,55%, до 70,95 рубля. Курс евро снизился на 0,45%, до 82,35 рубля. Как заявили опрошенные РБК эксперты, укрепление курса произошло на мировых площадках благодаря росту цен на нефть.

15 октября цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent превысила $85 за баррель впервые с 10 октября 2018 года. По мнению начальника отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаила Шульгина, если нефть продолжит дорожать, российская валюта будет расти вслед за ней. Тогда курс доллара может упасть до 70 рублей, а евро — подешеветь до отметки 80 рублей.

Еще одна причина изменений курса — октябрьский налоговый период и крупные дивидендные выплаты.

Компаниям-экспортерам предстоит продавать валюту и формировать рублевую ликвидность для выплат, заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

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Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью YouTube-каналу «ФаниМани» призналась, что хранит сбережения в рублях. Она заявила, что на ее должности неэтично было бы вкладываться в другую валюту.

В четверг, 14 октября, доллар подешевел на 42 копейки и обновил годовой минимум, опустившись во время торгов ниже 71,55 рубля. Из-за роста цен на нефть отечественная валюта укрепилась на 2,3%, хотя аналитики предсказывали рост на 1,6%.

Ранее сообщалось, что в российской экономике зафиксировали рекордный объем наличной иностранной валюты — почти 100 млрд в долларовом эквиваленте. За год эта сумма выросла почти на $10 млрд. Точно так же экономика забивалась валютой во время финансового кризиса 2008 года и валютного кризиса 2014-го.

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