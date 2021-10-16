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 Подход к расчету стоимости кредита поменяют в 2022-м Какие меры ЦБ предложил включить в готовящийся законопроект
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10:30 (мск), источник: Известия

Ничего, кроме правды: россияне узнают о реальной стоимости кредитов

Банки могут обязать отказаться от скрытых услуг.

Источник: Известия

ЦБ и Минфин работают над законопроектом, который обяжет банки выдавать кредиты без скрытых услуг. Его планируется внести на рассмотрение Государственной думы в осеннюю сессию. Опрошенные «Известиями» эксперты поддерживают эту меру и считают, что нововведение повысит прозрачность кредитования.

Помощь заемщикам

Готовящиеся поправки коснутся также рекламы кредитных продуктов, чтоб позволит российским гражданам получать достоверную информацию об условиях ссуды. Сейчас складывается ситуация, когда заемщики неадекватно оценивают свои возможности по возврату кредитов.

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Наличие различных скрытых навязываемых услуг в теле кредита представляет определенную проблему для заемщиков, уверен Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам».

«Это мешает корректно сравнивать условия по кредитам в различных финансовых организациях, не позволяет точно понять, сколько надо будет отдавать за обслуживание кредита. Поэтому ужесточение в данной сфере, на мой взгляд, вполне оправданно», — считает эксперт.

Нынешнее положение требует дополнительных сервисов по проверке и сравнению кредитов, говорит управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

«Есть сайты, специализирующиеся на подобном. И все они запрашивают вашу личную информацию, в том числе о доходах. Это не очень хорошая практика, так как в итоге просто собираются личные данные граждан, которые потом неизвестно как используются», — заявила Екатерина Косарева.

Сейчас складывается ситуация, когда заемщики неадекватно оценивают свои возможности по возврату кредитов.

Доходов не хватает на то, чтобы закрывать бесконечные кредитные карточки, — отметила она.

По мнению Игоря Додонова, нововведение может привести к тому, что какие-то участники рынка пострадают, особенно это касается микрофинансовых организаций (МФО), у которых доходы от дополнительных услуг в прибыли могут достигать десятков процентов.

«Но в целом нововведение должно повысить прозрачность кредитования, сделать борьбу за клиентов между кредитными организациями более “чистой” и конкурентной», — отмечает эксперт.

Центробанк борется с навязыванием банками дополнительных услуг уже лет пять, но никогда борьба не выходила на законодательный уровень, сказал «Известиям» руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников. «В принципе это очень похоже на борьбу государства с сотовыми операторами несколько лет назад. Было время, когда сотовые операторы любили в договоре мелким шрифтом указывать особые условия по тарифам», — напомнил Андрей Верников.

Кого это коснется

Андрей Верников рассказал «Известиям», что предлагаемые нововведения коснутся почти всех физических лиц, обратившихся за кредитом в банк во второй половине 2022 года.

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Если законопроект будет поддержан в Госдуме, то можно ожидать изменений в действиях банков уже в следующем году, согласна Екатерина Косарева. «Нужно будет внимательно посмотреть на динамику по выдаче кредитов к концу 2022 года, год к году, исходя из этого можно будет проанализировать, будет ли эффект для банковской системы», — заявила она.

«Нельзя сказать, что для банков это основная статья доходов, но статья значимая. Например, физическое лицо берет ипотечный кредит и ему одновременно навязывают договор страхования жизни от страховой компании, связанной с банком. Государство хочет отделить эти дополнительные услуги от банковского бизнеса. Клиент будет иметь возможность взять альтернативный вариант кредита (без дополнительных услуг). Клиент будет также иметь возможность заключить страховой договор в альтернативной компании», — отметил эксперт.

Схем навязывания дополнительных услуг сейчас множество, подчеркнул Андрей Верников. Например, банк может заключить договор с сетью магазинов и выдавать кредиты на покупку дорогих технически сложных товаров только при условии оформления расширенной гарантии. В этом случае дополнительная прибыль делится между банком и магазином, рассказал эксперт.

Андрей Верников считает, что на банковскую систему это будет оказывать довольно негативное влияние. «Банки эти нововведения не порадуют. Когда некоторые клиенты узнают финальную сумму и правду о скрытых платежах, они откажутся от кредитов. Но если рассуждать стратегически, то действия ЦБ идут и на благо клиентов, и на благо банков. Они повышают доверие клиентов к банковскому бизнесу», — подчеркнул аналитик.

Какие подстерегают опасности

«Видя, сколько на самом деле составит переплата за кредит, заемщику будет психологически труднее согласиться на него, особенно если данный кредит не является жизненно необходимым. Это будет способствовать тому, что люди будут меньше набирать ненужных кредитов, и, таким образом, может помочь Центробанку в деле охлаждения рынка потребительского кредитования», — отметил Игорь Додонов.

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«Когда заемщик увидит настоящую цифру переплаты в процентном соотношении, то, конечно, может расхотеть брать кредит, особенно потребительский. Говоря простым языком, когда понимаешь, что за квартиру в ипотеку ты отдаешь банку две стоимости этой квартиры. Вот это они и увидят», — согласна Екатерина Косарева.

Здесь, однако, многое также будет зависеть от того, как будет реализована данная мера, отметил Игорь Додонов. «Прежде всего необходимо будет четко прописать, что считать дополнительной услугой, чтобы у игроков кредитного рынка не было большого пространства для толкования правил. И надо будет добиться соблюдения новых правил всеми игроками, установить ответственность за использование каких-то лазеек для их обхода», — подчеркнул аналитик.

Кроме того, в законопроекте должны быть четко описаны формулировки, которые нельзя будет использовать в договорах, считает Екатерина Косарева.

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