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15:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Граждане России потратились на жилье в Турции

Закрытые границы и требования к раскрытию информации об источниках капитала европейских стран стимулируют российских покупателей высокобюджетной недвижимости обращать внимание на более доступные альтернативы. Ярким примером стала Турция, где средний бюджет сделки с 2019 года вырос более чем в три раза, до €337 тыс. Российских покупателей привлекают сравнительно невысокие цены, доступная паспортная программа и инвестиционные перспективы. Хотя с последними консультанты советуют быть осторожнее.

Источник: AP 2021

Средний бюджет российских инвесторов при покупке жилой недвижимости в Турции за год увеличился на 68,5%, до €337 тыс. (27,73 млн руб.). Относительно 2019 года показатель вырос более чем в три раза. Об этом говорится в исследовании Tranio. Аналитики связывают тренд как с ростом средних цен на объекты в Турции, так и с увеличением доли высокобюджетных сделок.

По оценкам Tranio, доля вложений с бюджетом более €200 тыс. (16,5 млн руб.) в общей структуре спроса за два года выросла с 10% до 24%.

В основном речь идет о пентхаусах в Аланье и Анталье. Одновременно на статистике начали сказываться единичные сделки с люксовыми объектами, чей бюджет превышает €500 тыс. (41,1 млн руб.).

Партнер Savills в России Ирина Мошева связывает рост бюджетов на турецком направлении с тем, что россияне перестают воспринимать Турцию исключительно как направление дешевого отдыха в отелях формата all inclusive.

Во время пандемии, когда Турция оставалась для нас практически единственным зарубежным курортным направлением, многие открыли для себя Бодрум, Фетхие и Измир, где мы уже закрывали сделки в бюджете $1−2 млн (70,1−141,9 млн руб.).
Ирина Мошева
партнер Savills в России
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Дополнительным стимулирующим спрос фактором могло стать ужесточение требований европейских банков относительно доказательств происхождения капитала.

«В Турции при приобретении недвижимости или подаче заявления на гражданство не запрашиваются документы по комплаенсу», — говорит Мошева. Она не исключает, что политика властей может измениться, но сейчас, по ее словам, это стимулирует активность зарубежных инвесторов в целом и россиян в частности. Директор Kalinka International Алексей Славута сомневается, что Турцию можно назвать наиболее востребованным направлением для инвесторов с серым капиталом. По его словам, лидером в этом плане пока остается Дубай.

Россияне — одни из наиболее активных зарубежных покупателей недвижимости в Турции.

По оценкам местного статистического института, в январе—сентябре российские инвесторы приобрели в стране 3,1 тыс. объектов недвижимости, заняв третье место после выходцев из Ирана и Ирака. В этом году спрос соотечественников на турецкую недвижимость вырос на 64,4% относительно прошлогоднего уровня и на 60,6% относительно 2019 года.

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В Tranio выделяют два фактора, стимулирующие спрос россиян на недвижимость в Турции. Первый — стремление получить местный вид на жительство или гражданство. Последнее возможно при покупке объекта стоимостью от €250 тыс. (20,6 млн руб.), что дешевле европейских программ. Хотя представитель Henley & Partners Полина Кулешова сомневается, что интерес к гражданству Турции можно назвать необычайно высоким среди клиентов с большими бюджетами, так как возможности турецкого паспорта далеки от европейского. Мотивацией для участия в турецкой программе она считает желание диверсифицировать риски, получить безвизовый доступ в дополнительные страны (в том числе в Японию, Гонконг и Сингапур), а также возможность получить право жить, работать и учиться в США по неиммиграционной визе E-2. «Но это разрешение очень сложно и дорого получать», — добавляет Кулешова.

В Henley & Partners считают, что возможность получить паспорт Турции пользуется спросом среди клиентов, которых интересует возможность заработать на местной недвижимости.

«Некоторые девелоперы предлагают гарантированный доход до 7% в год», — говорит Полина Кулешова. Хотя консультанты называют такую инвестицию спорной. По словам Алексея Славуты, доходы от аренды пока оставляют желать лучшего, а перспектива роста через два-три года сложно прогнозируема. Но региональный директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева считает привлекательным для инвесторов Стамбул, как один из наиболее популярных туристических городов мира.

Александра Мерцалова

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