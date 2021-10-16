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10:34 (мск), источник: Life.ru

Эксперт перечислила товары, которые больше всего подорожают к Новому году

По её прогнозу, рост цен на овощи и фрукты может составить до 20% по сравнению с сентябрём.

Источник: РИА "Новости"

К Новому году традиционно подорожают некоторые категории потребительских товаров. В частности, это связано с привычным повышением спроса в предпраздничный период. Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова рассказала, какие товары больше всего подрастут в цене.

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По её словам, до 15% в годовом выражении составит рост цен в категориях электроника, бытовая техника, автомобили. Эксперт связывает это с существенным подорожанием металлов, кризисом с поставками полупроводников, а также с ростом цен на энергоносители. Одежда и обувь, по мнению Долговой, подорожают на 3−5% за оставшиеся месяцы до конца года. А вот цены на продукты питания серьёзно вырастут.

«Продолжится начавшийся в сентябре рост цен на овощи — на прилавки поступают отечественные тепличные помидоры и огурцы, затраты на выращивание которых растут; сократились поставки томатов из Турции, что приведёт к снижению предложения. Вместе с этим увеличивается на прилавках доля импортной плодоовощной продукции. Возможно также и повышение цен на картофель», — поведала Долгова в беседе с агентством «Прайм».

По оценкам экономиста, до конца года рост цен на овощи и фрукты может составить до 20% по сравнению с сентябрём. Повышение стоимости пшеницы отразится на стоимости всех товаров, в производстве которых она используется, — макарон, хлебобулочных, кондитерских изделий, муки. При этом договорённости с птицеводами, возможно, позволят стабилизировать цены на мясо кур до конца года, но цены на яйца продолжат рост — он может составить до 10−11%.

Также на 15−20% могут вырасти цены на вина из-за плохого урожая и удорожания логистики. Водка же может подорожать на 10%. А вот рост цен на шампанское, спрос на которое перед праздником традиционно растёт, вероятно, будет в пределах продовольственной инфляции — 8−9%.

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