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15:45 (мск), источник: Ведомости

В России на 41% снизилось количество заявок на ипотеку

На фоне изменения условий льготной программы господдержки в России снизилось количество заявок на ипотечные кредиты. В сентябре этот показатель упал на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Источник: Агентство «Москва»

С 1 июля 2021 г. изменились условия программы льготной ипотеки, сумму кредита ограничили до 3 млн руб.

«Очевидно, что с учетом первоначального взноса не более 20−30% такая сумма является недостаточной для получения ипотеки по льготной программе жителями ряда наиболее экономически развитых регионов страны», — цитирует ТАСС директора по маркетингу бюро Алексея Волкова.

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На снижение спроса на ипотечные кредиты в наибольшей степени повлияло увеличение стоимости квадратного метра в стране, добавил Волков. По его словам, динамика доходов населения не могла компенсировать быстрое удорожание жилья.

По данным НБКИ, в сентябре 2021 г. количество выданных ипотечных кредитов выросло на 3,3% по сравнению с августом, объем — на 7,9%.

Ранее в бюро рассказали о росте до 6,9 млн числа заявок на кредит, поданных в России через интернет. Таким образом, число онлайн-заявок увеличилось в августе на 62,9% в годовом исчислении (в августе 2020 г. — 4,2 млн).

Аналитики НБКИ отметили, что популярность онлайн-заявок растет быстрее, чем популярность заявок, поданных в отделениях банков: в августе 2021 г. было подано 11,6 млн заявок, или на 16% больше год к году (в августе 2020 г. — 10 млн).

В июне средний чек по ипотеке в Москве, области и в целом по России стал рекордным.

В России показатель вырос с начала года на 16,2% и составил 3,25 млн руб., в Москве вырос на 23,9% до 7,10 млн руб., в Московской области — на 15,1% до 5,12 млн руб.

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