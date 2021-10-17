Экспорт вакцин из России превысил $700 млн

Каждый летний месяц поставки вакцин за рубеж превышали в денежном выражении $100 млн. Максимум поставок в натуральном выражении был зафиксирован в августе — 105,8 т (на сумму $123,8 млн). Всего за восемь месяцев Россия отправила на экспорт 362,5 т вакцин общей стоимостью $713,7 млн.
Хотя ФТС не уточняет, как распределяются объемы экспорта по типам вакцин, ТН ВЭД 3002200009 — это основной код для этих веществ.
В 2020 году под этим кодом, по информации аналитической компании RNC Pharma, шли поставки 99% медицинских препаратов этой категории. Она включает в том числе вакцины от клещевого энцефалита, комбинированные вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, против гепатита А. Исключение — вакцины от гепатита B и краснухи, их экспорт идет по отдельным статьям.
Экспорт вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции также идет под кодом ТН ВЭД 3002200009, уточняли ранее в Минпромторге. Там подчеркивали, что резкий рост экспорта в этом году (в 2020-м это были лишь $9,5 млн) связан как раз с поставками вакцин от коронавируса.
В Российском фонде прямых инвестиций, владельце компании Human Vaccine, занимающейся в том числе и экспортными контрактами, отказались от комментариев. РБК также направил запросы в Минздрав и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (разработчик «Спутника V» — единственной на текущий момент экспортной вакцины от COVID-19).
В пятерку стран, в которые поставляются российские вакцины, входят Аргентина, Казахстан, Индия, ОАЭ и Мексика.
На них приходится более 60% всех поставок в денежном выражении, следует из таможенной статистики. В 2020 году продажи вакцин в эти страны были крайне малы: наиболее заметными были поставки в Казахстан (на $4,5 млн), Аргентину (почти $3 млн) и Белоруссию ($1,1 млн).
Все страны, нарастившие в 2021 году закупки российских вакцин, ранее заключили контракты на поставку «Спутника V», который сегодня одобрен уже в 70 странах.
В июне 2021 года экспорт вакцины «Спутник V» может значительно увеличиться, допускал в интервью РБК гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. «По мере того как площадки полностью удовлетворяют внутренний спрос, они также могут поставлять вакцину абсолютно без ущерба для внутреннего спроса на внешние рынки, — говорил Дмитриев. — Мы ожидаем, что это будет уже активно происходить начиная с июня».