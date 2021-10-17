Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Жительница Турции признана самой высокой женщиной в мире (фото) До этого ей принадлежал титул самого высокого в мире подростка
Фоторепортажи
10Названы 10 крупнейших стихийных бедствий за последние 100 лет
11Как выглядят самые известные стены в мире
09:00 (мск), источник: РБК

Экспорт вакцин из России превысил $700 млн

В июне—августе 2021 года Россия продала зарубежным партнерам вакцин в стоимостном и натуральном выражении больше, чем за предыдущие пять месяцев. По классификационному коду ТН ВЭД 3002200009 («прочие вакцины для людей») этим летом были отправлены на экспорт 203,6 т вакцин стоимостью около $410 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы. В январе—мае это были лишь 159 т на $303,6 млн.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Каждый летний месяц поставки вакцин за рубеж превышали в денежном выражении $100 млн. Максимум поставок в натуральном выражении был зафиксирован в августе — 105,8 т (на сумму $123,8 млн). Всего за восемь месяцев Россия отправила на экспорт 362,5 т вакцин общей стоимостью $713,7 млн.

Что идет на экспорт как «прочие вакцины для людей».

Хотя ФТС не уточняет, как распределяются объемы экспорта по типам вакцин, ТН ВЭД 3002200009 — это основной код для этих веществ.

В 2020 году под этим кодом, по информации аналитической компании RNC Pharma, шли поставки 99% медицинских препаратов этой категории. Она включает в том числе вакцины от клещевого энцефалита, комбинированные вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, против гепатита А. Исключение — вакцины от гепатита B и краснухи, их экспорт идет по отдельным статьям.

Экспорт вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции также идет под кодом ТН ВЭД 3002200009, уточняли ранее в Минпромторге. Там подчеркивали, что резкий рост экспорта в этом году (в 2020-м это были лишь $9,5 млн) связан как раз с поставками вакцин от коронавируса.

В Российском фонде прямых инвестиций, владельце компании Human Vaccine, занимающейся в том числе и экспортными контрактами, отказались от комментариев. РБК также направил запросы в Минздрав и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи (разработчик «Спутника V» — единственной на текущий момент экспортной вакцины от COVID-19).

В пятерку стран, в которые поставляются российские вакцины, входят Аргентина, Казахстан, Индия, ОАЭ и Мексика.
Читайте также
В Центре Чумакова объяснили разницу между «КовиВаком» и «Спутником V»

На них приходится более 60% всех поставок в денежном выражении, следует из таможенной статистики. В 2020 году продажи вакцин в эти страны были крайне малы: наиболее заметными были поставки в Казахстан (на $4,5 млн), Аргентину (почти $3 млн) и Белоруссию ($1,1 млн).

Все страны, нарастившие в 2021 году закупки российских вакцин, ранее заключили контракты на поставку «Спутника V», который сегодня одобрен уже в 70 странах.

В июне 2021 года экспорт вакцины «Спутник V» может значительно увеличиться, допускал в интервью РБК гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. «По мере того как площадки полностью удовлетворяют внутренний спрос, они также могут поставлять вакцину абсолютно без ущерба для внутреннего спроса на внешние рынки, — говорил Дмитриев. — Мы ожидаем, что это будет уже активно происходить начиная с июня».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин сделал заявление, касающееся планов остаться президентом до 84 лет
«Последние подонки»: муж Собчак отреагировал на смертельное ДТП с ней
Киев пообещал «задавить» Москву на суде в Гааге
Первый в мире киноэкипаж вернулся с МКС на Землю
В Центре Чумакова объяснили отличие «КовиВака» от «Спутника V»
FT: Китай «застал врасплох» США испытанием гиперзвуковой ракеты
День отца впервые отмечают в России
Минтранс и МВД разработали новые дорожные знаки
Кабо-Верде выдала США венесуэльского дипломата
Здоровье
Биолог описала худший вариант развития пандемии коронавируса Согласно ее прогнозу, даже без вакцин генетическая структура человечества изменится за два-три поколения.
Hi-Tech
«Игру в кальмара» перенесли в Россию (видео) Вместо зловещей куклы — матрешка, а вокруг панельные дома
Авто
Что можно сделать со старенькой «девяткой» (много фото) Как экспортные машины возвращаются на родину и как их находят новые владельцы? Рассказываем на примере необычной Lada Samara 1300 S
Кино
Раскрыты подробности работы Пересильд и Шипенко на орбите Земли «Киноэкипаж» отснял большую часть материалов фильма «Вызов» на МКС
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Дети
Папа и сын расплакались, познакомившись с новорожденной девочкой Трогательный ролик стал вирусным
Леди
Подольская устроила фотосессию в колготках и с огромным бантом Подписчики раскритиковали образ звезды.
Дом
Как выглядит квартира в одной из высоток «Москва-Сити»
6 ошибок в выборе постельного белья, которые навредят интерьеру
10 крутых товаров для фанатов сериала «Игра в кальмара»
7 интерьеров, где открытое хранение книг стало изюминкой
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь