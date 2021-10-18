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00:51 (мск), источник: ТАСС

СП заявила, что число неработающих пенсионеров снизится до 30,78 млн в 2022 году

Этот показатель в 2021 году составляет 30 млн 839 тыс. человек.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Число неработающих пенсионеров, которые получают страховую пенсию, снизится на 58 тыс. и составит 30 млн 781 тыс. человек в 2022 году. Это следует из заключения Счетной палаты «О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов», опубликованного в понедельник.

Согласно документу, число неработающих пенсионеров, которые получают страховую пенсию в 2021 году, составляет 30 млн 839 тыс. человек. В 2022 году численность получателей снизится на 58 тыс. до 30 млн 781 тыс., в 2023 — до 30 млн 48 тыс. человек.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что средний размер страховой пенсии по старости в следующем году составит 18 521 рубль. Согласно бюджету ПФР, пенсия вырастет на 984 рубля или 5,6%. По прогнозу ПФР, пенсия вырастет в 2023 году до 19 476 рублей, а в 2024 — до 20 469 рублей.

Расходы ПФР на выплату всех страховых пенсий, в том числе пенсий по старости, составят 8,1 трлн рублей в 2022 году. В целом по прогнозу ПФР общее число получателей страховой пенсии снизится с 40,9 млн в 2019 году до 30,8 млн в 2024 году.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 6,3% с 1 января и в настоящее время в среднем составляют 17 443 рубля. С 2019 года до 2024 года по закону индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров проходит с 1 января.

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