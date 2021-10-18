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12:13 (мск), источник: ТАСС

В России вступили в силу новые правила подключения к сетям для социальной газификации

Согласно им, догазификация возможна только в тех населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Новые правила подключения к газораспределительным сетям для социальной газификации вступили в силу 18 октября. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 13 сентября 2021 года, со дня его официального опубликования — 16 сентября — прошло 30 дней.

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Как сообщалось ранее, согласно новым правилам, догазификация возможна только в тех населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Доступ к ней может быть предоставлен заявителям, использующим газ для личных, семейных и домашних нужд. На тех, кто планирует использовать газ в коммерческих целях, программа распространяться не будет.

В правительстве уточнили, что сроки подведения зависят от удаленности домовладений от газораспределительной инфраструктуры, в отдельных случаях они будут определяться в индивидуальном порядке.

Для подключения необходимо направить оператору газификации заявку. Например, как отметил ранее Мишустин на заседании кабмина, это можно сделать через портал госуслуг, в МФЦ или в личном кабинете заявителя на сайте газораспределительной организации. К такой заявке прилагается комплект документов: ситуационный план, указывающий расположение домовладения, топографическая карта, свидетельство о праве собственности, в отдельных случаях — расчет часового расхода газа и копия документации о планировке территории.

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