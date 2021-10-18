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10:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Первая нитка «Северного потока-2» заполнена техническим газом

Одна из двух ниток российского газопровода «Северный поток-2» заполнена техническим газом, сообщил его оператор Nord Stream 2. Созданного давления достаточно, чтобы начать транспортировку газа.

Источник: РИА "Новости"

«На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода “Северный поток-2” была завершена, — говорится на сайте компании.— В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа».

Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются, добавили в сообщении.

«Северный поток-2» начал заполняться газом в начале октября. Но, чтобы начать поставки, Nord Stream 2 AG все еще нужно пройти сертификацию в качестве независимого оператора, и эта процедура может затянуться до весны 2022 года. Президент России Владимир Путин говорил, что запуск «Северного потока-2» мог бы снизить напряженность на газовом рынке, но «Газпрому» не разрешают к этому приступить.

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