Газ в Европе резко подорожал после решения «Газпрома» по Украине

На пике цена газа достигала $1292 за 1000 кубометров, уточнило издание.
Ранее «Секрет» писал, что утром 18 октября цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила $983,5 за 1000 кубометров, что на 10% ниже цены предыдущего торгового дня. Рекордного показателя цена достигла 6 октября, когда 1000 кубометров оценивалась в почти $2000. После этого цены резко упали до $1000, а затем выровнялись до $1200 за 1000 кубометров.
Резкое падение связывали с заявлением президента России Владимира Путина, который предложил «Газпрому» подумать об увеличении предложения российского газа на европейском рынке.
Еврокомиссия провела расследование, чтобы понять причину роста цен на газ — в Европе подозревали, что в этом виновата Россия. В итоге замглавы ЕК Франс Тиммерманс заявил, что Москва не причастна к манипулированию на рынке. Ситуацию со спросом на топливо он характеризовал как «идеальный шторм», в котором Россия пытается удовлетворить спрос всех потребителей.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, западные политики не могут признать свои ошибки, которые привели к росту цен на газ, и предпочитают демонизировать Россию. По словам представителя Кремля, для зарубежных политиков назвать себя виновными невозможно, потому что тогда «их погонят».