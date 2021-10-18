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16:15 (мск), источник: Секрет Фирмы

Газ в Европе резко подорожал после решения «Газпрома» по Украине

Цена на газ в Европе резко выросла после аукциона на дополнительные мощности по транзиту через Украину. «Газпром» отказался бронировать их на ноябрь, и стоимость поднялась на 14% — до $1281,9 за 1000 кубометров. Ранее сообщалось, что утром 18 октября цена на топливо упала до $983,5. О данных торгов на лондонской бирже ICE сообщило агентство ТАСС.

Источник: Reuters

На пике цена газа достигала $1292 за 1000 кубометров, уточнило издание.

Ранее «Секрет» писал, что утром 18 октября цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила $983,5 за 1000 кубометров, что на 10% ниже цены предыдущего торгового дня. Рекордного показателя цена достигла 6 октября, когда 1000 кубометров оценивалась в почти $2000. После этого цены резко упали до $1000, а затем выровнялись до $1200 за 1000 кубометров.

Резкое падение связывали с заявлением президента России Владимира Путина, который предложил «Газпрому» подумать об увеличении предложения российского газа на европейском рынке.

Еврокомиссия провела расследование, чтобы понять причину роста цен на газ — в Европе подозревали, что в этом виновата Россия. В итоге замглавы ЕК Франс Тиммерманс заявил, что Москва не причастна к манипулированию на рынке. Ситуацию со спросом на топливо он характеризовал как «идеальный шторм», в котором Россия пытается удовлетворить спрос всех потребителей.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, западные политики не могут признать свои ошибки, которые привели к росту цен на газ, и предпочитают демонизировать Россию. По словам представителя Кремля, для зарубежных политиков назвать себя виновными невозможно, потому что тогда «их погонят».

Справка
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Иван Рябов

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