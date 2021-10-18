Путин предложил выплату в ₽1 млн за третьего ребенка на Дальнем Востоке

Жителям Дальнего Востока необходимо единовременно выплачивать по 1 млн руб. за рождение третьего ребенка и последующих детей. Поручение рассмотреть это предложение получило от президента Владимира Путина правительство, доклад на эту тему премьер-министр Михаил Мишустин должен представить до 1 ноября 2021 года. Перечень поручений президента по итогам совещания о социально-экономическом развитии Дальневосточного федерального округа (ДФО) опубликован на сайте Кремля.
Премьер и правительство должны рассмотреть вопрос о «предоставлении проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям, имеющим детей, права на получение единовременной социальной выплаты в размере 1 млн руб. в случае рождения в таких семьях третьего ребенка или последующих детей при условии регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния на территории Дальневосточного федерального округа».
Еще одно условие — направление полученных таким образом средств исключительно на приобретение жилья или оплату расходов на его строительство. Причем квартира или дом также должны располагаться на территории ДФО.
Остальные поручения касались субсидирования авиаперелетов на Дальний Восток, развития медицины и льгот для производителей сельхозпродукции. Кроме того, президент поручил оценить целесообразность производства на Сахалине керосина, бензина и дизельного топлива, «в том числе с использованием в качестве сырья газового конденсата».
В августе 2021 года глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал РБК, что ведомство разработало модель заселения Дальнего Востока, чтобы увеличить его население на 2 млн, до более 10 млн человек.
«Есть возможность привлечь до 2 млн человек на горизонте 15 лет, но тогда потребуется построить более 60 млн кв. м жилой недвижимости и создать новую среду для жизни», — сказал тогда министр. Сегодня в регионе строится только 2,5 млн кв. м нового жилья в год. «Запустить маховик такого расширения возможно, но этот инвестиционный проект стоил бы порядка 8 трлн руб. Это агрегированная стоимость», — добавил он.
Такой проект, по оценке главы Минвостокразвития, окупился бы на горизонте одного поколения, то есть примерно через 25 лет эти деньги вернулись бы инвестору. Однако сейчас в правительстве нет «заселенческой» концепции, предупреждает он, такой проект довольно сложно обсуждать при нынешних бюджетных ограничениях и нет смысла его форсировать.
В 2020 году, после шестидневной поездки на Дальний Восток, премьер Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальнего Востока до 2035 года. «Основные цели программы — ускорение развития экономики региона, улучшение демографической ситуации, прекращение миграционного оттока, повышение качества жизни людей на Дальнем Востоке», — говорилось в распоряжении главы правительства.
В ближайшие четыре года на Дальнем Востоке ключевые показатели качества жизни и экономического развития должны расти быстрее, чем в среднем по России, считают в правительстве. Согласно программе до 2035 года на Дальнем Востоке планируется создать не менее 450 тыс. новых рабочих мест, а также построить 460 организаций здравоохранения и 57 общеобразовательных организаций. Еще более чем в 1 тыс. медорганизаций и 134 школах собираются провести капитальный ремонт.
Кроме того, план предусматривает обеспечение авиационной доступности всех удаленных населенных пунктов, для чего планируется реконструкция 40 аэропортов. Также в документе запланировано подключение всех удаленных населенных пунктов к интернету и создание в каждом из 11 регионов Дальневосточного федерального округа новых туристических кластеров.