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21:53 (мск), источник: Смотрим

Мишустин: объем ВВП России превысил докризисный уровень

Объем российской экономики превысил докризисный уровень, ВВП страны вырос в январе-августе на 4,7%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Источник: РИА "Новости"

«По оценке министерства экономического развития, экономика не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его. Уверенными темпами растут инвестиции в строительство жилья, грузооборот транспорта, розничную торговлю. Безработица, напротив, быстро снижается», — отметил Мишустин.

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Прямые иностранные инвестиции в Россию составили в первом полугодии почти $11 млрд, заявил премьер-министр. Товарооборот России с другими странами вырос почти на 40%.

«Мир постепенно адаптируется к новым реалиям. Шок, который вызван появлением коронавируса, в целом преодолен. Мировая экономика вернулась к росту. Россия находится в тренде мировых позитивных изменений, рост у нас также восстановился. Хороший результат дали меры по поддержке наших граждан и бизнеса, которые реализованы правительством по поручениям президента», — заключил Мишустин.

Между тем темпы роста ВВП России в 2021 г. вряд ли превысят 4,2%, последние два месяца деловая активность снижается на фоне исчерпания восстановительного роста экономики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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