Власти подготовят новые подходы для расчета бедности

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) разместила на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка рекомендаций по совершенствованию программ и методов проведения выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам в целях развития системы статистических показателей, характеризующих финансовое положение и условия жизни различных целевых демографических групп населения».
Сумма лота — 3,52 млн руб. Работа должна быть выполнена к середине декабря 2021 года, следует из материалов закупки. Заявки на участие в открытом конкурсе принимались до 18 октября.
Изучение одних и тех же домохозяйств
Авторы исследования должны будут, в частности, подготовить рекомендации по внедрению лонгитюдного метода в программе Росстата по выборочному наблюдению за доходами населения и социальными выплатами. Этот метод означает, что наблюдением охватываются одни и те же респонденты на протяжении долгого времени — по крайней мере более одного года. Как говорится в техзадании к контракту, применять лонгитюдный подход планируется с 2022 года.
В настоящее время один из масштабных проектов Росстата — это выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах, которое проводится ежегодно и охватывает 60 тыс. домохозяйств. Но это исследование не является лонгитюдным, то есть в каждое новое обследование попадают разные населенные пункты и разные домохозяйства, из-за чего результаты не всегда можно интерпретировать как тенденцию. При этом в 2021 году в Удмуртии, Белгородской и Калининградской областях Росстат уже проводил пилотное выборочное наблюдение с использованием лонгитюдного компонента выборки.
Выборочное наблюдение доходов важно, потому что его данные могут использоваться при разработке мер социальной и демографической политики, количественного измерения их эффективности, улучшения мониторинга реализации приоритетных нацпроектов и госпрограмм, отмечает Росстат.
Кроме того, как пояснили РБК в пресс-службе статистического ведомства, по итогам исследовательской работы, которую заказывает Росстат, появится возможность получать больше информации о группах населения, недостаточно представленных в классической модели выборки. Это группы населения, значительно отличающиеся по своим социально-демографическим или доходным характеристикам от средних, — многодетные семьи, семьи, состоящие из пенсионеров, группы людей с очень высокими или очень низкими доходами, студенческие домохозяйства.
В настоящее время, например, выборочные исследования Росстата позволяют получать очень мало информации о богатых гражданах.
«Мы планируем оценивать малые группы, информация о которых в силу разных причин не представлена. Это могут быть группы с высокими доходами или люди с ограниченными возможностями. Но в первую очередь речь идет о семьях с детьми и людях старшего возраста», — отметили в пресс-службе Росстата.
Статслужба в докладе о задачах на 2021 год уже анонсировала проведение специализированного выборочного наблюдения целевой группы «семьи с детьми». Кроме того, Росстат планировал опробовать методики формирования показателей доходов населения и уровня бедности на основе административных данных Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда.
Действующие методы сбора и обработки информации по социально-демографическим вопросам требуют постоянного развития, уверяют в Росстате. «Сейчас появилась необходимость более развернутой статистической оценки по финансовому положению наиболее уязвимых групп населения, которые сейчас недостаточно представлены в выборках на случайной основе, а также потребность для отражения реальных изменений в доходах домохозяйств, обследуемых на протяжении не одного года, как сейчас, а нескольких лет», — пояснили в Росстате.
Наконец, перед службой стоит техническая задача создать единую модель выборки для разных исследований как в области демографии, так и в области доходов и иных социально-экономических проблем в работе с населением.
Сейчас зачастую для каждого исследования формируется своя модель выборки, что довольно затратно, уточнили в статведомстве.
Учет неденежных социальных трансфертов
Для оценки уровня дохода семей Росстат планирует начать учитывать социальные трансферты и дотации в натуральной форме, следует из материалов госзакупки.
Как уточняется в техзадании, под социальными трансфертами в натуральной форме понимается приобретение товаров, работ, услуг, осуществляемое органами государственного управления в пользу граждан, подпадающих под действие законодательства по вопросам социальной защиты населения, и учитываемое в объеме денежного эквивалента стоимости.
Как разъяснили в Росстате, к таким трансфертам относятся, например, молочная кухня для матерей или средства технической реабилитации для инвалидов.
Учет дополнительного дохода в виде социальных трансфертов и углубленная оценка структуры доходов — стандартная практика для современной статистики, пояснил РБК проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Например, в Нидерландах доходом считается использование рабочего транспортного средства вне рабочего времени. Кроме того, появляются новые формы заработка, например, доход от криптовалюты», — конкретизирует он.
«На основе результатов данных экспериментальных расчетов исполнителем [контракта] должна быть дана оценка влияния социальных трансфертов в натуральной форме на результат измерения бедности», — отмечается в конкурсной документации. По логике, при учете таких трансфертов уровень бедности при прочих равных условиях должен снизиться, поскольку в доходы домохозяйств будут включать денежный эквивалент этих трансфертов.
Включение натуральных социальных трансфертов и финансовых активов в учет доходов может привести к изменению оценки уровня бедности, подтверждает Сафонов.
Сейчас уровень бедности считается с точки зрения получения денежного дохода. Если будут учитываться трансферты, то доходы семьи могут оказаться более высокими.
Александр Сафоновпроректор Финансового университета при правительстве
По его мнению, теоретически это может сократить круг адресатов для получения мер соцподдержки.
Есть и еще одна проблема: не все получатели мер соцподдержки нуждаются в них — например, некоторые многодетные семьи в Москве не пользуются бесплатным проездом на общественном транспорте. «Невозможность оценить объемы потребления социальных трансфертов и дотаций в натуральной форме выявилась еще во время реформы монетизации льгот 2004 года. Тогда было много недовольных, люди выходили на протесты. Одни оказались ограничены в получении привычных льгот, а другие получили денежные компенсации за то, чем никогда не пользовались», — напоминает эксперт.
С 2021 года Росстат рассчитывает прожиточный минимум по-новому: если раньше он формировался ежеквартально на основе стоимостной оценки потребительской корзины, то теперь его величина устанавливается на календарный год и определяется в размере 44,2% от значения медианы среднедушевого дохода за предыдущий. Из-за этих методологических изменений стало невозможно корректно сопоставлять численность населения с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в 2021 году с предыдущими периодами, указывали в Росстате. За второй квартал 2021 года уровень бедности в стране был оценен в 12,1%, или 17,7 млн человек. Альтернативные показатели бедности в России можно выводить из другого масштабного исследования Росстата — Комплексного наблюдения условий жизни населения (проводится раз в два года), в котором оценивается доля домохозяйств, испытывающих финансовые затруднения при покупке одежды и обуви, фруктов, турпоездок и т. д.
Помимо учета социальных трансфертов в натуральном виде Росстат изучает вопрос измерения доходов на основании наличия активов. «В рамках работ по данной задаче исполнителю необходимо формализовать понятие “актив” с точки зрения доходов, включая финансовые и нефинансовые активы», — говорится в техзадании.
Из техзадания следует, что исполнитель должен подготовить «рекомендации по совершенствованию состава показателей доходов домашних хозяйств, предусмотренных программой выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах».
«До сих пор Росстат не учитывал финансовые активы как инструменты, которые используют граждане. Учитывались накопления и сбережения, в том числе размещаемые в финансово-кредитных учреждениях. Активы же, которые люди инвестировали на финансовых рынках, оказывались неучтенными», — пояснили в Росстате.
По словам представителя ведомства, заказываемая научная работа направлена прежде всего на изучение международной практики, в том числе в области учета активов, обобщение материалов международных статистических организаций и оценку проектов, реализованных ведущими национальными статслужбами. «При формализации понятия “актив” с точки зрения доходов домашних хозяйств будут учтены особенности и характерные отличия данного понятия на макро- и микроуровне», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Росстат хочет включить инвестиции на бирже в расчет доходов россиян. В прошлом году проблему занижения доходов из-за неучета вложений в ценные бумаги отмечал Центробанк.
В Росстате добавляют, что задача ведомства — предоставить надежные статистические данные, в том числе для планирования мер соцполитики.
«Развитие методов проведения выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам направлено на расширение и повышение статистической надежности информации, используемой при планировании и оценке эффективности мер государственной социальной политики, направленной на борьбу с бедностью и повышение адресной социальной политики», — говорится в ответе федеральной службы на запрос РБК.
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