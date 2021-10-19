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06:19 (мск), источник: Известия

Сами с деньгами: ФНС заинтересовалась чаевыми самозанятых

Зачем работающим на себя получать вознаграждение через сервис «Мой налог».

Источник: Известия

ФНС изучает возможность учета чаевых, которые оставляют самозанятым. Опрос о потребности в получении вознаграждения через приложение «Мой налог» служба разослала работающим на себя, «Известия» с ним ознакомились. При этом аналогичные сервисы активно развивают банки, рассказали «Известиям» в кредитных организациях.

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Эксперты разделились в оценке инициативы ФНС: инструмент будет удобным, но его целесообразность для самозанятых, которые ни с кем не делятся выручкой, вызывает вопросы, заявили они.

Три вопроса про чаевые

Чаевые — это перевод небольшой суммы со стороны клиента, который хочет дополнительно к оплате товара и услуги отблагодарить продавца за высокое качество или уровень обслуживания, говорится в опросе ФНС. Служба подчеркнула: согласно позиции Минфина, чаевые не облагаются налогом. 18 октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что ближайшие три года менять налогообложение физлиц не планируется.

Налоговая задала самозанятым три вопроса:

  1. «Оставляют ли вам ваши клиенты чаевые сейчас?»
  2. «Хотите ли вы, чтобы ваши клиенты могли переводить вам чаевые в электронной форме?»
  3. «Хотите ли вы, чтобы приложение “Мой налог” имело встроенную функциональность по приему чаевых в электронной форме?».

В ФНС заявили, что постоянно отслеживают обратную связь от пользователей продуктов службы. Благодаря этому векторы развития приложения «Мой налог» определяют в том числе и сами самозанятые.

— Так, пользователи предложили на чеке самозанятого указывать реквизиты для перевода чаевых. Кроме того, самозанятому было бы удобно получать чаевые на свои счета или карты, просто указав их в приложении «Мой налог», — рассказали в ФНС.

«Известия» направили запрос в пресс-службу Минэкономразвития с просьбой прокомментировать возможное нововведение.

Сегодня приложение «Мой налог» заменяет самозанятым кассу и отчетность. С его помощью можно сформировать чек, проверить начисления налогов и узнать о сроках уплаты.

Кроме того, приложение формирует две справки: о регистрации в качестве самозанятого и доходах за любой период. Таким образом, работающие на себя могут подтверждать доходы при получении кредита или оформлении пособий.

Как ранее писали «Известия», самозанятые с момента введения специального налогового режима заработали более 620 млрд рублей, уплатили в бюджет около 20 млрд, а их количество превысило 3,1 млн. По прогнозам Минтруда, к 2024 году число работающих на себя составит 5 млн, а к 2030-му может вырасти до 10−11 млн.

 

Справка «Известий»
Самозанятыми считаются граждане, которые работают на себя и не имеют сотрудников. Их максимальный доход не может превышать 2,4 млн рублей в год. Они регистрируются в приложении «Мой налог» и платят сбор в размере 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами и ИП.

«Известия» обратились в коммерческие банки с вопросом, предлагают ли они сервисы электронных чаевых и могут ли ими воспользоваться самозанятые. Директор департамента эквайринга ПСБ Никита Хомутов рассказал, что банк внедрил такой сервис во второй половине 2020 года и сегодня он доступен в сфере торговли и услуг, в том числе клиентам индустрии красоты и гостиничного бизнеса.

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— Мы видим, что самозанятые — новый активно растущий сегмент рынка, которому также актуальны услуги по получению электронных чаевых. В настоящий момент ПСБ прорабатывает возможность подключения к сервису этого типа клиентов, — сообщил он.

«Сбер» запустил сервис безналичных чаевых в апреле 2021 года, и он доступен для всех пользователей, которые приняли условия публичной оферты, рассказали в пресс-службе банка.

— Сервис работает таким образом: в личном кабинете пользователю необходимо привязать банковскую карту, на которую будут начисляться безналичные чаевые. Там же можно сформировать персональный QR-код, по которому клиенты будут совершать переводы, — сообщили в «Сбере».

В октябре 2021 года аналогичную опцию запустил и ВТБ, рассказал начальник управления «Переводы» Алексей Хранилов. Она доступна физлицам, в том числе самозанятым, которые могут зарегистрироваться, добавить банковскую карту и собирать чаевые. Алексей Хранилов отметил, что при выводе средств на карты ВТБ сервис работает без комиссии, в то время как для карт сторонних банков сбор составит 5%.

По прогнозам ВТБ, в 2021 году объем рынка чаевых в стране составит около 100 млрд рублей.
Алексей Хранилов
начальник управления «Переводы»
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Советник заместителя председателя правления «Тинькофф» Дмитрий Спиридонов заявил, что организация тоже предлагает сервис для безналичных чаевых, донатов и адресных пожертвований, которым может воспользоваться любое физлицо. Стоимость вывода денег на карты Тинькофф Банка составляет 5%, а на карты других банков — 7%. При этом отправители чаевых могут компенсировать комиссию, и в 95% случаев они используют эту функцию, отметил он.

Не больше 25%

Эксперты разделились в оценке нововведения. Глава «Опоры России» Александр Калинин заявил, что самозанятые и так работают на себя и ни с кем не делятся выручкой, полученной за товары и услуги. Поэтому целесообразность опции по получению чаевых для них вызывает вопросы, отметил он.

По последним данным ФНС, отраслевое разнообразие самозанятых очень велико — среди них есть и актеры, и кузнецы, и курьеры, поэтому электронные чаевые могут стать очень востребованной опцией, возразил замруководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький.

Для самозанятых будет крайне удобно, если чаевые можно будет получать в приложении «Мой налог», которое у всех и так стоит. В противном случае им необходимо выбирать из коммерческих сервисов банков, которые в любом случае удерживают комиссию за снятие средств.
Арсений Беленький
замруководителя исполкома ОНФ
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Арсений Беленький выразил надежду, что новый сервис ФНС будет бесплатным, так как самозанятые — не самые богатые люди и у них каждый рубль на счету.

Многие работающие на себя взаимодействуют непосредственно с людьми, и те вполне закономерно могли бы благодарить их за проделанную работу, уверена генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. В общепите, в сфере услуг и мобильности появление удобного инструмента для чаевых станет крайне позитивным нововведением. В то время как для самозанятых, которые монетизируют свои профессиональные навыки (фрилансеры-копирайтеры, дизайнеры, программисты), это скорее будет излишним, полагает эксперт.

При этом, по мнению Анастасии Усковой, властям стоит подумать и над определенными ограничениями.

Вполне уместным будет установление максимального размера чаевых: это поможет снизить вероятность махинаций с гонорарами и уплаченными с них налогами.
Анастасия Ускова

Чтобы исключить полностью варианты, где нечистоплотный заказчик или исполнитель захотят провести часть сделки в черную, стоит установить лимит на чаевые в 25−30% от суммы чека, предложила эксперт.

Екатерина Виноградова

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 Сами с деньгами: ФНС заинтересовалась чаевыми самозанятых
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