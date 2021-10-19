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02:04 (мск), источник: ТАСС

Эксперты назвали продукты, которые россияне покупают чаще

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/ — Наибольшее количество трат россиян на продукты в период с января по сентябрь 2021 года приходится на хлеб и молоко. При этом количество покупок данных товаров сократилось на 7% и 12% соответственно по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании банка «Русский стандарт» (есть в распоряжении ТАСС).

Источник: РИА "Новости"

Лидерами по тратам в зависимости от количества оплаченных товаров и услуг в кассовых чеках за три квартала 2021 года являются продукты питания, средства гигиены, товары для детей и покупки на АЗС. Среди продуктов лидируют хлеб, молоко, мясо, кофе, сыр, при этом кофе и сыр россияне стали покупать чаще на 22% и 1% соответственно относительно аналогичного периода прошлого года, а мясо в январе — сентябре покупали чаще на 22%, чем за аналогичный период прошлого года.

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«Эту динамику можно связать и с полноценным дачно-шашлычным сезоном — 2021, который в прошлом году сократили несколько месяцев жесткого локдауна», — поясняют в банке.

Также в первую десятку лидеров продуктовых товаров вошел корм для домашних животных — по данным банка, за три квартала 2021 года он был в кассовых чеках россиян на 2% чаще, чем с января по сентябрь 2020 года.

Товарами-лидерами в категории «Средства гигиены» стали мыло, шампунь, салфетки, туалетная бумага и перчатки. В текущем году мыло, по данным «Русского стандарта», было в чеках на 15% реже относительно трех кварталов 2020 года. «Судя по всему, на статистике сказался ажиотаж прошлого года на закупки различных средств дезинфекции, в число которых входит и мыло», — пояснили в банке.

Кроме того, исследование показало, что за три квартала 2021 года пакет был в чеках на 9% реже, чем с января по сентябрь 2020 года.

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«Можно предположить, что россияне стали реже посещать магазины в обозреваемый период. Прошлый год научил их пользоваться доставкой, в которой пакет бесплатный и в чеке не отражается», — отмечают в кредитной организации.

В текущем году бензин двух самых популярных марок (Аи-95 и Аи-92), согласно статистике банка, оказывался чаще в чеках на 16% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом Аи-95 за три квартала 2021 года покупали чаще, чем Аи-92. «Динамике могли поспособствовать сразу несколько уже упомянутых ранее факторов, вызвавших в итоге общее оживление на дорогах относительно карантинного 2020 года: от дачного сезона до возвращения в привычный офисный режим работы и восстановления внутреннего туризма», — поясняется в материале.

В исследовании были использованы обезличенные данные по количеству товаров в чеках клиентов банка за три квартала 2021 года, а также три квартала 2020 года.

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