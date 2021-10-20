ФНС прорабатывает создание сервиса для чаевых самозанятых

Налоговая задала самозанятым три вопроса: «Оставляют ли вам ваши клиенты чаевые сейчас?», «Хотите ли вы, чтобы ваши клиенты могли переводить вам чаевые в электронной форме?» и «Хотите ли вы, чтобы приложение “Мой налог” имело встроенную функциональность по приему чаевых в электронной форме?».
В ФНС заявили, что постоянно отслеживают обратную связь от пользователей продуктов службы.
Благодаря этому векторы развития приложения «Мой налог» определяют, в том числе, и сами самозанятые.
«Так, пользователи предложили на чеке самозанятого указывать реквизиты для перевода чаевых. Кроме того, самозанятому было бы удобно получать чаевые на свои счета или карты, просто указав их в приложении “Мой налог”, — рассказали в ФНС.
Чаевые — это перевод небольшой суммы со стороны клиента, который хочет дополнительно к оплате товара и услуги отблагодарить продавца за высокое качество или уровень обслуживания, говорится в опросе ФНС.
Служба подчеркнула: согласно позиции Минфина, чаевые не облагаются налогом. 18 октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что ближайшие три года менять налогообложение физлиц не планируется.