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04:01 (мск), источник: Известия

ФНС прорабатывает создание сервиса для чаевых самозанятых

ФНС изучает возможность учета чаевых, которые оставляют самозанятым. Опрос о потребности в получении вознаграждения через приложение «Мой налог» служба разослала работающим на себя, «Известия» с ним ознакомились.

Источник: Известия

Налоговая задала самозанятым три вопроса: «Оставляют ли вам ваши клиенты чаевые сейчас?», «Хотите ли вы, чтобы ваши клиенты могли переводить вам чаевые в электронной форме?» и «Хотите ли вы, чтобы приложение “Мой налог” имело встроенную функциональность по приему чаевых в электронной форме?».

В ФНС заявили, что постоянно отслеживают обратную связь от пользователей продуктов службы.

Благодаря этому векторы развития приложения «Мой налог» определяют, в том числе, и сами самозанятые.

«Так, пользователи предложили на чеке самозанятого указывать реквизиты для перевода чаевых. Кроме того, самозанятому было бы удобно получать чаевые на свои счета или карты, просто указав их в приложении “Мой налог”, — рассказали в ФНС.

Чаевые — это перевод небольшой суммы со стороны клиента, который хочет дополнительно к оплате товара и услуги отблагодарить продавца за высокое качество или уровень обслуживания, говорится в опросе ФНС.

Служба подчеркнула: согласно позиции Минфина, чаевые не облагаются налогом. 18 октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что ближайшие три года менять налогообложение физлиц не планируется.

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