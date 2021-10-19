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13:46 (мск), источник: Секрет Фирмы

Бедным странам сделают колоссальную скидку на лекарства от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) хочет обеспечить бедные страны тестами и лекарствами от COVID-19. По данным Reuters, пациенты с лёгким или средней тяжести течением коронавируса смогут получить антивирусные препараты по цене всего $10 за курс. Ранее ВОЗ хотела обеспечить бедные страны необходимым количеством вакцин, однако организация проиграла гонку богатым странам, скупившим огромную долю мировых запасов.

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Источник: Reuters

Об инициативе говорится в документах организации АСТА, в которую входят ВОЗ и её партнёры по борьбе с COVID-19.

По информации Reuters, которое ознакомилось с черновиком документа, программа направлена на организацию справедливого доступа бедных стран к вакцинам, тестам и лечению от COVID-19.

В числе мер, которые предлагает АСТА, — сделать так, чтобы пациенты из бедных стран смогли получить антивирусные препараты с колоссальной скидкой — по цене не более $10 за курс.

По предположению агентства, речь идёт о молнупиравире производства американской компании Merck и ее партнёра Ridgeback Biotherapeutics. Этот экспериментальный препарат в виде таблеток может стать первым доступным лекарством от коронавируса. По словам разработчиков, молнупиравир на 50% сокращает число госпитализаций, а также значительно снижает смертность. В начале октября разработчик объявил об успешном завершении клинических испытаний, однако препарат до сих пор не одобрен к использованию в США.

По информации Reuters, $10 за курс молнупиравира, которую хочет обеспечить АСТА, — это очень дёшево.

Для сравнения, правительство США уже заказало препарат на 1,7 млн курсов лечения за $1,2 млрд, то есть один пятидневный курс обошёлся в $700.

Помимо лекарств, АСТА собирается увеличить поставки тестов на заражение коронавирусом в развивающиеся страны. Организация хочет довести количество тестов минимум до 100 на 100 000 человек.

Что касается расходов программы, то АСТА будет просить у стран «Большой двадцатки» (G20) $22,8 млрд до сентября 2022 года. Спонсоры обещали выделить лишь $18,5 млрд.

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