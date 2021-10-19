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16:25 (мск), источник: РБК

«Победа» начнет летать на курорты Египта

«Победа» до конца года планирует начать полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. До этого лоукостер никогда не летал на курорты Египта.

Источник: РИА "Новости"

Российская авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») в течение недели начнет продавать билеты на рейсы в Египет, сообщил РБК представитель компании.

«Летать начнем до конца года из Внуково в Хургаду и Шарм-эш-Шейх», — сказал он.

Речь идет о регулярных рейсах. До этого лоукостер никогда не летал на курорты Египта.

Россия возобновила авиасообщение с курортами Египта в начале августа. Разрешение на полеты помимо «Аэрофлота» и «Победы» также получили S7, SmartAvia, NordStar, «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind и ряд других российских перевозчиков.

С 1 октября «Аэрофлот» начал летать на курорты Египта, рейсы выполняются из Москвы. Чуть позже рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх появились и у S7.

Россия прервала авиасообщение с египетскими курортами в 2015 году, после авиакатастрофы над Синаем. Самолет авиакомпании «Когалымавиа» взорвался в воздухе после вылета из Шарм-эш-Шейха. Погибли 224 человека, в России случившееся признали терактом. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

Родственники погибших требовали выплаты компенсации от властей Египта. В сентябре представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посольству России в Каире удалось достичь понимания с Египтом по этому вопросу.

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