Дефицит дизтоплива отложили на оптом

«Ъ» ознакомился с письмом, которое президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша направил 18 октября профильному вице-премьеру Александру Новаку. В документе говорится о возможности возникновения дефицита зимнего дизтоплива и дальнейшего роста оптовой цены, что «еще более усугубит негативную ситуацию с ценообразованием» у независимых АЗС. По мнению господина Аркуши, «основной причиной роста оптовых цен на зимнее дизтопливо является несоответствие объемов его производства рыночному спросу».
Президент РТС отмечает, что многие НПЗ уже полностью перешли на выпуск межсезонных и зимних сортов дизтоплива и оно «пользуется активным спросом» на бирже СПбМТСБ. На середину октября, отмечает господин Аркуша, биржевая стоимость зимнего дизтоплива была на 22% выше, чем в аналогичный период прошлого года, «то есть этап перехода на морозостойкие сорта дизтоплива начинается с роста оптовой цены, значительно превышающей уровень годовой инфляции, на который выросли розничные цены».
По мнению главы РТС, выпуск снижается из-за требования налоговых органов уплатить дополнительный акциз при производстве зимнего дизтоплива компаундированием летнего дизтоплива и авиакеросина, а также из-за ухода с рынка суррогатных объемов.
РТС предлагает провести «неотложный анализ баланса спроса и предложения» и в случае необходимости увеличить поставки зимнего дизтоплива на бирже и в мелком опте.
На ценовую динамику на бирже влияет общая тенденция роста мировых цен на нефть и нефтепродукты, а также более ранний переход на зимние сорта дизтоплива из-за начала похолодания на большей части территории РФ, пояснили «Ъ» в Минэнерго. Цена сдерживается наращиванием объемов производства и торгов на бирже зимними сортами, а также завершающимися ремонтами ряда НПЗ, отмечают в министерстве. Суточное производство зимних сортов дизеля составляет порядка 80 тыс. тонн, уточнили в Минэнерго, отгрузки на внутренний рынок соответствуют уровню 2019 года.
В связи с ростом оптовых цен на зимнее дизтопливо независимые АЗС в ряде регионов уже терпят убытки, уверяет вице-президент РТС Ринат Фаттахов. Доначисление акциза за компаундирование авиакеросина и летнего дизтоплива для производства зимних сортов еще увеличит потребление качественного дизтоплива, считает он. До сих пор участники рынка (в основном это независимые компании) не платили акциз при смешивании компонентов.
Теперь после разъяснений Минфина компаниям придется доплатить акциз за дополнительный объем дизтоплива, который получается при компаундировании.
«Десять лет Минфин при смешении бензина с присадками, дизтоплива с керосином не видел объекта обложения для акциза, — отмечает партнер KPMG в России и СНГ Галина Акчурина.— Эти операции производятся на нефтебазах и АЗС, в том числе для хранения и технологических нужд. Сейчас ФНС путем нового толкования пункта 3 ст. 182 НК пытается собрать акциз задним числом за три года». По ее словам, речь идет о миллиардах рублей только налогов, плюс пени и штрафы. Для независимых компаний это серьезный удар, считает юрист.
Риски дефицита заводского зимнего дизтоплива действительно есть, полагает Анна Лишневецкая из «Петромаркета». В 2019 году доля суррогатного дизтоплива, получаемого смешением неподакцизных средних дистиллятов и авиакеросина, составляла порядка 19% потребности в зимнем продукте на внутреннем рынке, или 3,7 млн тонн. Ввод в 2021 году установок депарафинизации (позволяют из летнего дизеля производить зимний) на Омском и Московском НПЗ позволит увеличить объем зимнего дизеля всего на 2,25 млн тонн в год. По ее мнению, нужны новые установки либо загрузка действующих летом с последующим хранением произведенного дизтоплива, но требуется стимулирование и «выдавливание с рынка суррогатов, чтобы освободить нишу».
Дмитрий Козлов, Анна Занина