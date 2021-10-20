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02:15 (мск), источник: Известия

В России хотят упростить уплату налогов с дивидендов иностранных акций

Брокеров и депозитариев в России предлагают наделить функциями налогового агента частных инвесторов по дивидендам иностранных акций. Как выяснили «Известия», соответствующие поправки в Налоговый кодекс подготовили специалисты Московской биржи.

Источник: Известия

Нововведение существенно упростит жизнь розничным инвесторам. В случае принятия поправок им не придется самостоятельно заполнять все необходимые документы для российской налоговой службы, подчеркнул управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Владимир Гусаков.

Однако тем, кто хочет сэкономить на налогах, придется самим контролировать вопросы двойного налогообложения, подчеркнули в пресс-службе биржи.

Например, в случае с дивидендами от американских компаний физлицу самостоятельно необходимо заполнить форму W-8BEN, которая служит подтверждением отсутствия у него налогового резидентства США и позволяет втрое снизить ставку налога. Таким образом, заполнив форму, инвесторы могут уплачивать по дивидендам на акции американских компаний не 30% в бюджет США и 13% в российский, а 10% и 3% соответственно. То есть в совокупности в налоговые двух стран выплачивается 13% вместо 43%, пояснили в Мосбирже, добавив, что профучастникам фондового рынка предложено автоматизировать заполнение этого документа.

В ЦБ «Известиям» заявили, что в целом поддерживают предложения по упрощению фискального администрирования операций с ценными бумагами для физлиц. Крупные брокеры и банки единогласно выступили за предлагаемые изменения.

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