В России хотят упростить уплату налогов с дивидендов иностранных акций

Нововведение существенно упростит жизнь розничным инвесторам. В случае принятия поправок им не придется самостоятельно заполнять все необходимые документы для российской налоговой службы, подчеркнул управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Владимир Гусаков.
Однако тем, кто хочет сэкономить на налогах, придется самим контролировать вопросы двойного налогообложения, подчеркнули в пресс-службе биржи.
Например, в случае с дивидендами от американских компаний физлицу самостоятельно необходимо заполнить форму W-8BEN, которая служит подтверждением отсутствия у него налогового резидентства США и позволяет втрое снизить ставку налога. Таким образом, заполнив форму, инвесторы могут уплачивать по дивидендам на акции американских компаний не 30% в бюджет США и 13% в российский, а 10% и 3% соответственно. То есть в совокупности в налоговые двух стран выплачивается 13% вместо 43%, пояснили в Мосбирже, добавив, что профучастникам фондового рынка предложено автоматизировать заполнение этого документа.
В ЦБ «Известиям» заявили, что в целом поддерживают предложения по упрощению фискального администрирования операций с ценными бумагами для физлиц. Крупные брокеры и банки единогласно выступили за предлагаемые изменения.