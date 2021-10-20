В РЭУ им. Плеханова перечислили положенные разным специальностям льготы

По словам эксперта, государство контролирует соблюдение норм трудового права для всех работников, но особенно для тех, кто работает в условиях, отличающихся от нормальных.
Так, трудовая деятельность во многих сферах экономики связана с вредными и опасными условиями труда. Подобные профессии четко регламентируются ТК РФ, законами, постановлениями правительства.
Для таких категорий работников нормами трудового права и иными нормативно-правовыми актами предусмотрены специальные льготы, которые направлены на поддержание сил и трудоспособности, повышение мотивации и интереса к профессии.
В перечень потенциально опасных и вредных попадает достаточно большое количество отраслей: металлургия, металлообработка, химическая промышленность, угольная промышленность, производство стройматериалов, лекарственных средств, биологических материалов, энергетическая и атомная промышленность, производство бумаги и целлюлозы и другие.
К менее опасным, но по которым также предусмотрены льготы, можно отнести рабочие места на транспорте, в пищевой промышленности, в здравоохранении и фармацевтике, строительстве. При этом это далеко не полный перечень тех сфер, где предусмотрены льготы для работников — к нему также относятся «рабочие места под землей, в воздухе, на воде и под водой», добавила Иванова-Щвец.
Для определения льгот при оценке условий труда учитывают такие факторы, как температурный режим, освещенность, радиационный фон, вибрация, шум, влажность, физические и психофизиологические нагрузки, сменность и другие специфические факторы. В результате проверки могут ввести такие льготные условия, как досрочный выход на пенсию, компенсационные выплаты в виде доплат и надбавок, обеспечение специальной формой, одеждой и средствами защиты, дополнительный оплачиваемый отпуск, выдача дополнительного питания либо его компенсация, сокращение рабочего времени, профосмотры, предоставление лекарственных средств.
«Для каждой должности предусмотрен свой набор льгот и компенсаций. И если для металлургов это, как правило, помимо остальных льгот обязательно досрочный выход на пенсию, то для фармацевтов это может быть только компенсация дополнительного питания. Работодатель несет ответственность за предоставление всех компенсаций и льгот, правильность их оформления», — пояснила экономист.
Помимо льгот, предоставляемых в определенных отраслях и по определенным профессиям и специальностям, существует много гарантий и компенсаций для отдельных категорий работников — для несовершеннолетних, инвалидов, работников, имеющих детей, добавила она.
Гарантии предоставляются работникам для обеспечения их прав в области социально-трудовых отношений — при направлении работников в служебные командировки, при разъездом характере работы, при переезде на работу в другую местность, при выполнении государственных и общественных обязанностей, при совмещении работы и получении образования, выходные пособия при сокращении, ликвидации и многие другие.
Иванова-Швец также подчеркнула, что основная обязанность по соблюдению норм труда и обеспечению условий работы принадлежит работодателю. При этом в трудовом договоре должно быть четко прописано точное название профессии, ведь несоответствующие формулировки могут лишить работника досрочной пенсии, дополнительного отпуска или компенсационных выплат.
Ранее, 30 июля, эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал о льготах, положенных пенсионерам, в числе которых освобождение от уплаты некоторых налогов по части дохода и имущества. Так, он сообщил о возможности в рамках законодательства, посредством налоговых вычетов, вернуть часть НДФЛ из официальных поступлений работающих пенсионеров.
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