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07:51 (мск), источник: РБК

Глава «Росгеологии» рассказал, когда закончится нефть

Гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков призывает не торопиться заявлять об истощении запасов нефти в России и в мире в целом. Крупных нефтяных месторождений в последнее время не обнаруживается, но компании еще не начинали добычу на шельфе на глубине больше 500 м. «Нефти хватит настолько, насколько будут развиты технологии», — считает глава «Росгеологии».

Источник: Reuters

По его словам, в последнее время не обнаруживается крупных месторождений-гигантов, но компании не начинали добычу нефти на шельфе на глубине больше 500 метров. «А изученность Мирового океана всего 10%, то есть мы в принципе просто не понимаем до конца, какими мы обладаем богатствами», — добавил он.

Горьков напомнил, что в 1980-х годах даже в фильмах говорили, что нефть точно уже закончится в 2020 году, но с тех пор мировая индустрия только увеличила добычу.

При этом глава «Росгеологии» предупредил об истощении изученных запасов полезных ископаемых в России. «Обязательно нужно усилить значимость геологии в стране, потому что у нас заканчивается поисковый задел и отрасль недоинвестирована. Сейчас сохраняется какой-то запас и мы движемся по инерции, а что будет через 30 лет?», — задал он риторический вопрос.

По его словам, очень важно комплексно решить задачу по воспроизводству запасов и расширению минерально-сырьевой базы, четко определив полномочия и ответственность.

Глава Минприроды и председатель совета директоров «Росгеологии» Александр Козлов говорил РБК в мае, что обеспеченность всех запасов нефти в России при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года.

«Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице. Где-то есть месторождения, которые высвобождаются (истощаются. — РБК), а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку», — оговаривался он. «В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе, в труднодоступных местах», — подчеркивал министр.

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