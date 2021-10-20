Более половины российских работодателей выступают против нерабочей недели

Во вторник, 19 октября, вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Такую инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. В среду, 20 октября, ее обсудят на совещании с Владимиром Путиным.
Как показал опрос сервиса поиска работы SuperJob, проведенный по просьбе Forbes, 60% работодателей не поддерживают предложение Голиковой.
Основная причина неодобрения инициативы, по словам респондентов, — отсутствие гарантированных выплат от государства, которые позволили бы покрывать заработную плату, говорят в SuperJob. В опросе приняли участие 500 менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб российских компаний.
Одобряет инициативу Голиковой лишь каждый шестой работодатель (17%).
Большая часть таких компаний — из сферы здравоохранения и образования, пояснили в SuperJob. «Когда бюджетным компаниям объявляют выходные, конечно, они это поддерживают. Чем больше выходных, тем для них лучше: зарплата будет, работать не надо, финансирование идет из бюджета», — констатирует основатель и гендиректор SuperJob Алексей Захаров.
В случае объявления периода с 30 октября по 7 ноября выходным большая часть компаний, деятельность которых не будет напрямую запрещена, предпочтут работать, говорит Захаров. «Когда впервые объявили нерабочие дни [весной 2020 года], никто не понимал, как с этим быть, и многие действительно не работали, — вспоминает он. — В следующий раз на вынужденных каникулах [в мае 2021 года] большая часть компаний уже работала. Сейчас, скорее всего, будет так же, снижения активности работодателей мы пока не видим».
Режим работы выходного дня может коснуться всех организаций и ИП, работающих на территории Москвы, выяснил Forbes. Кроме того, на время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября будет ограничен доступ в рестораны, кафе, магазины, салоны красоты, кинотеатры и поликлиники. Ограничения коснутся всех, QR-коды действовать не будут.