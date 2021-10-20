Власти предложили новые меры поддержки бизнеса из-за нерабочих дней

Российские власти разработали меры поддержки бизнеса в связи с введением нерабочих дней из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом президенту Владимиру Путину доложил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В пострадавших от коронавируса отраслях, где в основном работают предприятия малого и среднего бизнеса, предлагается провести единовременную выплату в размере одного МРОТ на одного занятого. По словам Белоусова, охват программы составит 2 млн человек, выплаты покроют примерно половину выпадающей выручки в этих отраслях.
Заявки на получение выплат будут собираться через Федеральную налоговую службу с 1 ноября по 15 декабря, а сами выплаты будут производиться с 15 ноября по 31 декабря;
Предлагается также возобновить действие программы льготного кредитования бизнеса «ФОТ 3.0» (ее также называют «зарплатными кредитами») с грэйс-периодом на полгода, когда предприятие не будет осуществлять ни процентных, ни кредитных платежей. Далее платежи будут осуществляться по льготной ставке в 3% годовых. На протяжении всего периода выплаты кредита работодатель должен будет сохранить 90% сотрудников. Если условие будет нарушено, платить нужно будет по рыночной ставке — около 10% годовых. Планируемый охват программы — 1,2 млн человек.
На первую программу, по словам Белоусова, потребуется 27 млрд рублей, а на вторую — 7−8 млрд рублей, однако в ее случае сумма еще уточняется.
Потери бизнеса в стране от введения нерабочих дней составят примерно 4 млрд рублей в сутки, отметил вице-премьер. Потери экономики страны в целом могут составить до 60 млрд рублей при введении этих мер.
О том, что среди разрабатываемых в аппарате Белоусова и в Минэкономразвития мер есть продление программы «зарплатных кредитов», ранее сообщали источники Forbes. Собеседник в профильном ведомстве отмечал, что «времени мало, все буквально разрабатывается на коленке». В этом году на программу выделили 7,8 млрд рублей. Однако бизнес не использовал всю эту сумму, заявил источник.
Ввести в России нерабочие дни предложила вице-премьер Татьяна Голикова, отметившая, что последний месяц в стране устойчиво растут заболеваемость и смертность от коронавируса. Президент Владимир Путин поддержал эту меру. На федеральном уровне нерабочие дни продлятся с 30 октября по 7 ноября, но регионы могут самостоятельно установить их сроки — начать их уже с 23 октября или продлить после 7 ноября, сообщил президент.