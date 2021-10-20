Борис Титов призвал бизнес «с пониманием отнестись» к нерабочим дням

20 октября президент России Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней по всей стране. Президент согласился, что ситуация по коронавирусу становится сложной, а темпы вакцинации остаются невысокими.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что введение нерабочих дней сильно ударит по бизнесу — по предварительным расчётам, меры обойдутся экономике РФ в 60 млрд рублей. Поэтому власти готовы выделить на выплаты бизнесу 27 млрд рублей. Меры поддержки коснутся предприятий из сфер общепита, спорта, туризма, бытовых услуг, дополнительного образования, культуры, организации досуга.
По итогам озвученных ограничений и мер поддержки бизнес-омбудсмен Борис Титов поделился с «Секретом фирмы» своими соображениями насчёт нерабочих дней. По словам Титова, для однозначного мнения нужно дождаться постановления правительства. Он выразил надежду, что министры постараются избежать «белых пятен» и мест, которые можно будет трактовать двояко.
Полагаю, что на этот период этих мер хватит, но в случае продления локдауна необходимо будет пропорционально срокам увеличивать и поддержку бизнеса. Обращаюсь к региональным властям с просьбой подходить к реализации постановления разумно и честно, без имевшей ранее место «избирательности» в рамках отраслей. Бизнес также прошу отнестись с пониманием и всей мерой ответственности.
Борис Титовбизнес-омбудсмен
По словам Титова, потери общепита с января по июль при полном локдауне составили 4,7 млрд рублей в день, а при проходе с QR-кодами — 2,35 млрд рублей. Это отличается от оценки Белоусова — вице-премьер заявил, что в среднем потери оцениваются в 4 млрд рублей в день без учёта непродовольственной торговли.