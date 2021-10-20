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17:21 (мск), источник: РБК

Биткоин обновил исторический максимум на отметке выше $66 тыс

Стоимость главной криптовалюты продолжает расти после запуска первого ETF на биткоин-фьючерсы, который начал торговаться в США 19 октября.

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Источник: Reuters

Цена биткоина обновила исторический максимум, превысив $66,1 тыс. За прошедшие сутки первая криптовалюта подорожала на 5%.

Котировки биткоина резко выросли после того, как 19 октября в США начал торговаться первый биржевой фонд (ETF), основанный на биткоин-фьючерсах Чикагской товарной биржи (CME Group). Bitcoin Strategy ETF от компании ProShares представлен под тикером BITO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Первая криптовалюта обновила максимум, который был установлен в середине апреля на отметке $64,8 тыс.

Тогда стоимость актива росла после прямого листинга акций Coinbase на фондовой бирже NASDAQ. Криптобиржа стала первой в мире публичной компанией.

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После этого котировки перешли к снижению. В середине мая курс биткоина резко обвалился за день на 33% и упал до $30 тыс. впервые с января. В июне актив продолжил падение и снижался до минимума в $28,8 тыс. Биткоин начал восстанавливаться в конце июля. С того момента его стоимость выросла на 129%.

В декабре 2017 года котировки биткоина после стремительного роста впервые приблизились к $20 тыс. Этот рекорд держался долго. Вскоре криптовалюта перешла в стадию затяжного снижения вплоть до 2019 года и опускалась к $3,2 тыс. Затем в первые месяцы 2020 года биткоин подорожал до $10,2 тыс., но в середине марта его котировки падали до локального минимума ниже $5 тыс. С этого момента началась последняя волна роста котировок криптовалюты, которая продолжается и на текущий момент.

В сентябре прошлого года криптовалюта торговалась по $11 тыс. К концу декабря ее цена стремительно выросла до $28 тыс. За первые четыре месяца 2021 года актив подорожал на 130%, а его капитализация впервые превысила $1 трлн.

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